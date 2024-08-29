Gazze'de çocuk felci yayılıyor: AB'den insani duraksama çağrısı

Birleşmiş Milletler’e bağlı çeşitli kurumlar, Gazze’de çocuk felci kapsamında aşılama kampanyasının 31 Ağustos’ta başlayacağını ve 7 gün süreceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde insani yardım görevlilerine yapılan saldırılar nedeniyle UNRWA ve Dünya Gıda Fonu (WFP) geçici olarak insani yardım faaliyetlerini durdurma kararı aldı.



AB Yüksek Temsilcisi Borrell, aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, “AB, Gazze'deki tüm çocukların çocuk felci virüsüne karşı aşılanmasını sağlamak üzere insani yardıma derhal ara verilmesi çağrısında bulunur. Gazze Şeridi son 25 yıldır çocuk felcinden arındırılmış durumdadır. Çocuk felci virüsünün tespit edilmesi ve ilk vakanın Temmuz ayında yine çocukları etkileyecek şekilde teyit edilmesi endişe vericidir" diye konuştu.

Borrel salgının uluslararası boyutlarına değinerek, "10 ayı aşkın süredir devam eden çatışmalar ve yerinden edilme, yetersiz beslenme, temel sağlık hizmetlerinden yoksunluk ve içler acısı sağlık koşulları nedeniyle zaten zayıf düşmüş nüfus arasında bir salgının ortaya çıkması ve uluslararası alanda daha fazla yayılması önlenmelidir” ifadelerini kullandı.

