Gazze'de çocuk felci yayılıyor: AB'den insani duraksama çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze Şeridi’nde çocuk felcine karşı aşılama yapılabilmesi için acil insani duraksama çağrısında bulundu.  Borrell, tarafları insani duraklamaya davet ettiği açıklamada, “Gazze Şeridi son 25 yıldır çocuk felcinden arındırılmış durumdadır. Çocuk felci virüsünün tespit edilmesi ve ilk vakanın temmuz ayında yine çocukları etkileyecek şekilde teyit edilmesi endişe vericidir" diye konuştu.

Gazze'de çocuk felci yayılıyor: AB'den insani duraksama çağrısı

Birleşmiş Milletler’e bağlı çeşitli kurumlar, ’de kapsamında aşılama kampanyasının 31 Ağustos’ta başlayacağını ve 7 gün süreceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde insani yardım görevlilerine yapılan saldırılar nedeniyle UNRWA ve Gıda Fonu (WFP) geçici olarak insani yardım faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, aşılamayla ilgili yaptığı açıklamada, “AB, 'deki tüm çocukların çocuk felci virüsüne karşı aşılanmasını sağlamak üzere insani yardıma derhal ara verilmesi çağrısında bulunur. Gazze Şeridi son 25 yıldır çocuk felcinden arındırılmış durumdadır. Çocuk felci virüsünün tespit edilmesi ve ilk vakanın Temmuz ayında yine çocukları etkileyecek şekilde teyit edilmesi endişe vericidir" diye konuştu.

Borrel salgının uluslararası boyutlarına değinerek, "10 ayı aşkın süredir devam eden çatışmalar ve yerinden edilme, yetersiz beslenme, temel sağlık hizmetlerinden yoksunluk ve içler acısı sağlık koşulları nedeniyle zaten zayıf düşmüş nüfus arasında bir salgının ortaya çıkması ve uluslararası alanda daha fazla yayılması önlenmelidir” ifadelerini kullandı.

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"TÜM TARAFLAR SAYGI GÖSTERMELİ"

Borrell, aşılama kampanyasının yürütülebilmesi için tüm tarafların iş birliği yapması gerektiğini ve duraksamalara saygı göstermesi gerektiğini vurgulayarak, “ Sağlık Örgütü ve UNICEF işbirliğiyle önümüzdeki haftalarda Şeridi'nde iki tur halinde gerçekleştirilmesi beklenen kampanya kapsamında 10 yaşın altındaki 640 binden fazla çocuğa iki damla yeni tip oral polio aşısı uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Borrell açıklamasında, AB'nin 1,2 milyondan fazla oral aşısının 'ye ulaştırılması ve İsrail'in aşıların Gazze'ye ulaştırılmasında gösterdiği iş birliğini memnuniyetle karşıladığını vurguladı. 

Aşıların yaygınlaştırılması için DSÖ, UNRWA ve UNICEF ile tüm tarafların daha fazla işbirliği yapmasının önemini dile getiren Borrell, "Bu acil kampanyaların başarılı bir şekilde ve zamanında uygulanabilmesi için tüm tarafların insani duraklamalara bağlı kalması büyük önem taşımaktadır. Sağlık tesislerinin ve çalışanlarının korunması ve çocukların ve ailelerin aşılama alanlarına güvenli erişiminin sağlanması bu amaç için elzem olacaktır” diye konuştu.

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