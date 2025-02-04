Gazze'de çocuklar ölümü bekliyor: Tedavi için bile çıkış yok!

Gazze'de henüz yeni yürümeye başlayan bir kız çocuğu, haftalardır tedavi olmak için ayrılma izni bekliyordu.



Uluslararası yardım kuruluşlarına göre İsrail, Habiba isimli çocuğun yurtdışında tedavisine geçen ay onay verdi, ancak iki haftadan uzun süre tıbbi tahliye izni vermedi.



Doktorlar Habiba'nın C proteini eksikliğine sahip olduğuna inanıyor. C proteini eksikliği, aşırı kan pıhtılaşmasına neden olan nadir ancak tedavi edilebilir bir genetik rahatsızlıktır.



Ancak çocuk bu hastalık sonucunda yüksek olasılıkla sağ bacağını ve kollarını kaybedebilir.

BİNLERCE ÇOCUK SAĞLIK HİZMETİ ALAMIYOR



Habiba gibi binlerce çocuk, İsrail'in 15 aydan uzun süredir devam eden ablukası ve bombardımanı nedeniyle tıbbi sistemin felç olduğu Gazze'de sağlık hizmetine erişemiyor.



Perşembe günü Habiba, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Annesi ve onu hayata döndüren sağlık çalışanlarına göre kalbi iki kez durdu.



Pazar günü İsrail, tahliyeyi daha da geciktirdi - acil görevi erteledi ve annesi Rana'nın kızına eşlik etmesine izin vermedi.

"BİR MUCİZE İÇİN DUA EDİYORUM"



Küçük çocuğun annesi Rana'nın, Amerikan yayın kuruluşu CNN tarafından yayınlanan görüntülerde, "Tanrım, sana bir mucize için dua ediyorum, ama eğer bu senin isteğinse, kabul edeceğim." diye haykırdığı görülüyor.



Pazartesi günü, bebek ve ailesi önce Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından ambulansla İsrail ile olan Kerem Şalom sınır kapısına nakledildi ve ardından Ürdünlü sağlık ekibine teslim edildi.



Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Gazze'de Habiba gibi 2 bin 500 çocuğun acil tıbbi tahliyeye ihtiyacı var.