Gazze'de çöplük krizi: Metan gazı, riski büyütüyor

İsrail ordusu, Gazze'de 2 yılı aşkın devam eden soykırım boyunca çevreye de büyük zarar verdi.

İsrail ordusu saldırılar devam ederken "Kırmızı Hat"ta kadar olan yerlere Filistinlilerin yaklaşmasına izin vermiyordu. Ateşkes olunca ordu, "Sarı Hat"a çekildi ama bu da Gazze'nin hala yaklaşık yüzde 50'lik bir kısmının İsrail işgali altında olduğu anlamına geliyor.

Belediyeler, İsrail ordusu izin vermediği için ana çöp toplama alanlarına ulaşamıyor ve yüz ölçümü zaten küçük olan bu coğrafyada insanların yaşadığı yerlerin yakınlarında yeni çöp toplama alanları oluşturmak zorunda kalıyor. Çöp toplama alanlarından yayılan gazlar ise çevresinde yaşayanlar için sağlık sorunları oluşturuyor. Belediyeler, ateşkesin sağlanmasıyla birlikte artık atıkların ana toplama alanlarına taşınması gerektiğini vurguluyor.

METAN GAZI NEDENİYLE ALEV ALIYOR

Bureyc Belediyesi Sağlık ve Çevre Dairesi Başkanı Mühendis Yasir Bedr, bölgedeki mülteci kampında oluşturmak zorunda kaldıkları yeni çöp toplama alanının, çevreye ve insanlara verdiği zararla ilgili bilgi verdi. Bedri, "Belediye, bu çöp toplama alanını inşa etmek zorunda kaldı. Çevresinde de birçok çadır var. Bu çöplerin burada toplanması ve çıkan metan gazı, çöplerin alev almasına sebep oluyor. Buradan çıkan duman, başta çocuklar ve kronik göğüs hastalıkları olanları olumsuz etkiliyor. Bureyc Belediyesi ekipleri, bu etkileri mümkün olduğunca aza indirmek ve çıkan dumanı kontrol altına almak için çalışıyor." dedi.

Bureyc Belediyesinin elinde devlet arazisi ya da özel arazi olmadığını aktaran Bedr, "Belediye, yüz ölçümü küçük bu alanı buldu ve mecburen çöpleri buraya yığdı. Sarı Hat sınırları içindeki asıl çöp toplama alanlarına gidemediğimiz için burayı çöplük yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Bedr, Gazze'nin kuzeyinden ve Refah'tan göç eden Filistinlilerin sayısındaki artışın çöp miktarının artmasına neden olduğunu dile getirdi.