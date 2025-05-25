Gazze'de dört yaşındaki çocuk açlıktan öldü

"Bu çocuğun yaşaması, büyümesi ve mutlu olması gerekiyordu ama İsrail onu bundan mahrum bıraktı. Bu nedenle, uluslararası toplum ve kuruluşlar ile içinde zerre kadar insanlık kalmış olanların, bu işkenceye son vermek için harekete geçmesi gerekiyor." diyen Basal, harekete geçilmediği taktirde daha çok "Yasinlerin" öleceğini dile getirdi.

80 GÜNDE 326 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail’in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

