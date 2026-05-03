Gazze’de enkaz altında binlerce cenaze var

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 8 bin Filistinlinin cenazesi hala enkaz altında.

Haaretz gazetesinin haberinde yıkıntıların çok küçük bir bölümünün temizlenebildiği aktarıldı. Aynı haberde, mevcut hızla devam edilmesi halinde enkaz kaldırma çalışmalarının yedi yıla kadar sürebileceği belirtildi.

Yetkililer, çöken binaların altında hala binlerce kişinin bulunduğunu ve ailelerin yakınlarının cenazelerine ulaşmayı beklediğini ifade etti.

EKİPMAN EKSİKLİĞİ SÜRECİ YAVAŞLATIYOR

Değerlendirmelerin, Filistin sivil savunma ekiplerinin verilerine dayandığı belirtilirken, bölgede ciddi ekipman ve kapasite eksikliği bulunduğu vurgulandı. Bu durum, geniş yıkım alanlarında çalışmaların yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, geçen Ekim ayında imzalanan ateşkese rağmen saldırılar devam ediyor. Bu süreçte 828 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 342 kişinin yaralandığı bildirildi.

YIKIMIN BİLANÇOSU AĞIR

İki yıl süren saldırılar sonucunda 72 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 172 binden fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının yıkıldığı ifade edilirken, Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor.