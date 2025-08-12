Gazze’de gazeteci katliamı: Meslektaşları son anlarını anlattı

Gazze Şehri’ndeki Şifa Hastanesi bahçesinde kurulu çadırlarda kalan El Cezire gazetecileri, İsrail füzeleri tarafından hedef alınarak öldürüldü.



28 yaşındaki El Cezire muhabiri Enes el-Şerif, muhabir Muhammed Kureyke, kameramanlar İbrahim Zaher, Muhammed Nufal ve Moamen Aliwa ile birlikte hayatını kaybetti. Serbest çalışan bir başka gazeteci de olay yerinde öldürüldü.



İsrail, Şerif’i “Hamas üyesi” olmakla suçladı ancak bu iddiayı destekleyecek bir kanıt sunmadı. Diğer gazetecilerin neden hedef alındığına dair de herhangi bir açıklama yapılmadı.

DİĞER GAZETECİLER YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYMUŞ



Saldırı sırasında yakındaki bir çadırda bulunan gazeteci Saed, İngiliz gazetesi The Independent'a konuştu.



Patlamanın şiddetiyle yere savrulduğunu ve kısa süreli bayıldığını anlatan Saed, "Bilincimi kaybettim. Gözlerim tekrar bölgeye kaydı ve gazetecilerin çadırının hedef alındığını gördüm" dedi.



Aynı bölgede bulunan 31 yaşındaki Amer ise yaralı bir gazetecinin yardım çığlıklarını, yanmakta olan gazetecilere müdahale çabalarını ve Şerif’in cansız bedenini gördüğünü söyledi.



Patlamadan saçılan şarapnel, Gazze Gazeteciler Sendikası’na ait çadırı da vurdu. Burada başka bir gazeteci ile yoldan geçen bir sivil yaşamını yitirdi.



"HABERİNİ YAPTIKLARI HİKAYELERİN KONUSU OLDULAR"



“Bu gazeteciler, Gazze’deki acılarımızın sesi ve görüntüsüydü. Şimdi ise haberini yaptıkları hikayelerin konusu oldular” diyen Amer, Şerif’in defalarca ölüm tehdidi aldığını ve bu ihtimali kabullenerek çalışmaya devam ettiğini belirtti.



Ölümünden sonra sosyal medya hesabında yayımlanan vasiyetinde Şerif, “Bu sözlerime ulaştıysanız bilin ki İsrail beni öldürerek sesimi susturdu. Gazze’yi unutmayın… Beni de samimi dualarınızda unutmayın” ifadelerini kullandı.

"ÖLDÜRÜLMESİNE ZEMİN HAZIRLAMA ÇABASI"



Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), geçtiğimiz ay Şerif’in İsrail ordusunun “karalama kampanyası” ile hedef alındığını ve bu durumun “öldürülmesine zemin hazırlama çabası” olduğunu açıklamıştı.

BM raportörü Irene Khan da İsrail’in Şerif hakkındaki iddialarının “kanıtsız” olduğunu vurgulamıştı.



Gazze'de çok sayıda gazetecisini kaybeden El Cezire ise saldırıyı “hedef alınarak işlenmiş bir suikast” olarak nitelendirdi.