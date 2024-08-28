Gazze'de geçici liman fiyaskosu: "Biden uyarıları göz ardı etti"

ABD Başkanı Joe Biden, bu yılın başlarında Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için geçici bir liman inşa edilmesi emri verdi. ABD'li yetkililer, bu planın gerçekleştirilmesinin zor olacağı ve İsrail'i bölgeye yardım ulaştırmak için daha verimli kara yolları açmaya ikna etme çabalarını baltalayacağı yönünde uyarılarda bulundu. Biden'ın çeşitli kuruluş ve yetkililerden gelen uyarıları dinlememesi, liman projesinin sadece 20 gün dayanarak fiyasko ile sonuçlanmasına yol açtı.

Gazze'de geçici liman fiyaskosu: "Biden uyarıları göz ardı etti"
Biden'dan Gazze'de geçici liman itirafı: "Başarılı olmasını umuyordum"

Biden'dan Gazze'de geçici liman itirafı: "Başarılı olmasını umuyordum"

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ABD Başkanı 'ın, 'de fiyaskoya dönen geçici liman projesine tüm uyarıları göz ardı ederek onay verdiği öne sürüldü.

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı'nın (USAid) dün yayınladığı raporda, Biden'ın projenin başarısız olabileceğine dair uyarıları dinlemediği belirtildi.

KARADAN YARDIMIN ÖNÜNÜ KAPAYAN PROJE

Raporda, 'ye geçici liman inşasının, 'i karadan yardım geçişlerine izin vermesi için ikna etme girişimlerini zayıflatacağına dair uyarılar yapıldığı da ifade ediliyor.

230 milyon dolarlık bir masraf ile inşa edilen liman, kötü hava koşulları nedeniyle birden fazla kez hasar almış ve tamir edilmişti.

Gazze'de geçici liman fiyaskosu: "Biden uyarıları göz ardı etti" - 1 ABD ordusu tarafından Gazze'nin merkezine inşa edilen geçici liman.

LİMAN HEDEFLERİNE ULAŞAMADI

Biden'ın geçici liman planlarını açıkladığı dönemde Birleşmiş Milletler, 'deki 2,3 milyon nüfusun neredeyse tamamının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini ve yarım milyondan fazla insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildiriyordu.

Washington yönetimi limanı kullanarak 90 günde 1,5 milyon Filistinliye gıda ve insani yardım ulaştırmayı hedeflemişti. Ancak yaklaşık 20 gün dayanabilen iskeleden toplamda 450 bin kişiye yetecek yardım karaya ulaştırılabildi.

KUZEYE İNŞA EDİLMESİ GEREKİYORDU

ABD hükümeti, limanın Şeridi'nin kuzeyinde daha çok yardıma ihtiyaç duyulan kesiminde, yardım kuruluşları tarafından belirlenen bir bölgeye kurulmasını ve BM üyesi bir ülkenin limanın güvenliğini sağlaması gibi koşulları kabul etmişti.

Ancak Pentagon, bunun yerine limanı Gazze'nin merkezine yerleştirmeyi tercih etmişti. Amerikan ordusunun, hem iskelenin hem de görevlilerin daha iyi korunacağını düşündüğü için bu noktayı seçtiği öne sürülüyor.

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