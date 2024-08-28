Gazze'de geçici liman fiyaskosu: "Biden uyarıları göz ardı etti"

KARADAN YARDIMIN ÖNÜNÜ KAPAYAN PROJE Raporda, Gazze 'ye geçici liman inşasının, İsrail 'i karadan yardım geçişlerine izin vermesi için ikna etme girişimlerini zayıflatacağına dair uyarılar yapıldığı da ifade ediliyor. 230 milyon dolarlık bir masraf ile inşa edilen liman, kötü hava koşulları nedeniyle birden fazla kez hasar almış ve tamir edilmişti.

LİMAN HEDEFLERİNE ULAŞAMADI



Biden'ın geçici liman planlarını açıkladığı dönemde Birleşmiş Milletler, Gazze'deki 2,3 milyon nüfusun neredeyse tamamının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini ve yarım milyondan fazla insanın kıtlıkla karşı karşıya olduğunu bildiriyordu.



Washington yönetimi limanı kullanarak 90 günde 1,5 milyon Filistinliye gıda ve insani yardım ulaştırmayı hedeflemişti. Ancak yaklaşık 20 gün dayanabilen iskeleden toplamda 450 bin kişiye yetecek yardım karaya ulaştırılabildi.



KUZEYE İNŞA EDİLMESİ GEREKİYORDU



ABD hükümeti, limanın Gazze Şeridi'nin kuzeyinde daha çok yardıma ihtiyaç duyulan kesiminde, yardım kuruluşları tarafından belirlenen bir bölgeye kurulmasını ve BM üyesi bir ülkenin limanın güvenliğini sağlaması gibi koşulları kabul etmişti.



Ancak Pentagon, bunun yerine limanı Gazze'nin merkezine yerleştirmeyi tercih etmişti. Amerikan ordusunun, hem iskelenin hem de görevlilerin daha iyi korunacağını düşündüğü için bu noktayı seçtiği öne sürülüyor.