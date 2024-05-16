Gazze'de geçici liman: Yardım kamyonları karaya çıkmaya hazır

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), insani yardımlar için inşa edilen geçici iskelenin Gazze Şeridi kıyılarına kurulduğunu, ilerleyen günlerde yardım kamyonlarının karaya çıkacağını duyurdu.

Gazze'de geçici liman: Yardım kamyonları karaya çıkmaya hazır

, Filistinli sı̇vı̇llere ek ı̇nsanı̇ yardım ulaştırmak üzere 'ye gitti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD'nin Filistinli sivillere insani yardım ulaştırma misyonu kapsamında, bu sabah 'deki bir sahile geçici bir yüzer iskele demirlediği belirtildi.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saat 07.40 sularında ihtiyaç sahibi Filistinli sivillere ilave insani yardım ulaştırma misyonunu destekleyen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı personeli, Gazze sahiline geçici bir iskele kurmuştur. Bu çabanın bir parçası olarak Gazze'ye hiçbir ABD askeri girmemiştir” denildi.

Açıklamada, hı̇çbı̇r ABD askerı̇nin Gazze'ye gı̇rmedı̇ği, ı̇nsanı̇ yardım taşıyan kamyonların önümüzdekı̇ günlerde karaya çıkmasının beklendiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler yardımları teslim alacak ve Gazze'ye dağıtımını koordine edecek.

ABD, Gazze'ye daha önce havadan yardımlar da indirmişti.

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir"

BM uyardı: "Gazze'de tüm insani yardımlar durabilir"

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Mısır, İsrail'in Refah sınırına yönelik planlarını reddetti

Mısır, İsrail'in Refah sınırına yönelik planlarını reddetti

Zelenski "durumun zor olduğu" Harkov'a gidiyor

Zelenski "durumun zor olduğu" Harkov'a gidiyor

Putin-Şi görüşmesi | "Ukrayna'da uzun süreli çatışmaya karşıyız"

Putin-Şi görüşmesi | "Ukrayna'da uzun süreli çatışmaya karşıyız"

Slovakya'dan partilere Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarını askıya alma çağrısı

Slovakya'dan partilere Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarını askıya alma çağrısı

BM: Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı neredeyse imkansız

BM: Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı neredeyse imkansız

Rusya ve Ukrayna'dan Harkov için farklı açıklamalar

Rusya ve Ukrayna'dan Harkov için farklı açıklamalar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...