Gazze'de geçici liman: Yardım kamyonları karaya çıkmaya hazır

ABD, Filistinli sı̇vı̇llere ek ı̇nsanı̇ yardım ulaştırmak üzere Gazze'ye gitti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD'nin Filistinli sivillere insani yardım ulaştırma misyonu kapsamında, bu sabah Gazze'deki bir sahile geçici bir yüzer iskele demirlediği belirtildi.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “Bugün sabah saat 07.40 sularında ihtiyaç sahibi Filistinli sivillere ilave insani yardım ulaştırma misyonunu destekleyen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı personeli, Gazze sahiline geçici bir iskele kurmuştur. Bu çabanın bir parçası olarak Gazze'ye hiçbir ABD askeri girmemiştir” denildi.

Açıklamada, hı̇çbı̇r ABD askerı̇nin Gazze'ye gı̇rmedı̇ği, ı̇nsanı̇ yardım taşıyan kamyonların önümüzdekı̇ günlerde karaya çıkmasının beklendiği kaydedildi. Birleşmiş Milletler yardımları teslim alacak ve Gazze'ye dağıtımını koordine edecek.

ABD, Gazze'ye daha önce havadan yardımlar da indirmişti.