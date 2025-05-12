Gazze'de gıda krizi: Mercimekten ekmek yapıyorlar

Gazze'de gıda krizi derinleşerek sürüyor. İsrail iki aydan fazla bir süredir Gazze'ye yardım girişine izin vermiyor.



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, İsrail'in ablukası nedeniyle geçen ay kaynaklarının tükendiğini duyurdu. Aşevleri de artık yemek dağıtımı yapamıyor.

MERCİMEKLER EKMEK OLUYOR



Gazze genelinde un bulunamaması ekmek yapımını zorlaştırıyor. Gazzeliler çare olarak un yerine mercimek ve fasulyeden ekmek yapmaya başladı.



Ailesi açlıkla baş eden bir Filistinli bu durumu, "Makarnayı bir gece suda bekletip sonra suyunu süzdük ve un yaptık. İki hafta önce makarna da bitti. Şimdi mercimekleri öğütmeye geldik, mercimekten ekmek yapacağız. Çocuklarımın gıdasız kalacağından endişeliyim" ifadeleriyle özetledi.



ÖLENLERİN SAYISI ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR



Gazze'de savaşın başından beri ölenlerin sayısıyla ilgili de yeni iddialar var.



Lancet tıp dergisinin verilerine göre ölenlerin sayısı Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığının çok üzerinde olabilir.



Üçüncü bir liste hazırlanarak yapılan araştırmaya göre Gazze'de şimdiye kadar 77 bin ila 109 bin kişi ölmüş olabilir. Bunun Gazze'nin savaş öncesi nüfusunun yüzde 4 ila 5'ine denk geldiği belirtiliyor.



Gazze Sağlık Bakanlığı verileri ölenlerin sayısının 5 Mayıs itibarıyla 52 bin 615 olduğunu gösteriyordu.

