Gazze'de günde ortalama 28 çocuk ölüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarını hedef gözetmeksizin sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde günde ortalama 28 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Bombardımanla ölüm. Yetersiz beslenme ve açlıktan ölüm. Yardım ve hayati hizmetlerin yetersizliğinden kaynaklanan ölüm. Gazze'de günde ortalama 28 çocuk, yani bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyor. Gazze'deki çocukların yiyeceğe, suya, ilaca ve korunmaya ihtiyacı var. Her şeyden çok, derhal bir ateşkese ihtiyaçları var" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 18 binden fazla çocuğu öldürdüğü aktarıldı.



AÇLIK NEDENİYLE 94 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ni tam abluka altına alarak bölgeye insani yardım ve ticari malzemelerin girişini engelliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 1'i çocuk olmak üzere 8 kişi daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94'ü çocuk olmak üzere 188'e ulaştı.