Gazze’de haftada bine yakın hepatit vakası tespit ediliyor

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde temiz su, hijyen eksikliği sonucu haftada bin kişide hepatit vakasının tespit edildiğini, savaşın ilk gününden bu yana 40 bin vakanın olduğunu duyurdu.

Gazze’de haftada bine yakın hepatit vakası tespit ediliyor

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada, “İnsanların kitlesel olarak yerlerinden edilmesi, aşırı kalabalık barınaklar, temiz su, sabun ve diğer hijyen malzemelerinin eksikliği nedeniyle 'de daha fazla çocuk Hepatit A'ya yakalanma riski altındadır. On aydır devam eden bu acımasız çatışma, insani yardım erişimindeki çok ağır kısıtlamalar, yeterli tıbbi bakım ve önleme tedbirlerinin eksikliği, Hepatit A gibi hastalıkların Gazze Şeridi'nde, özellikle de aşırı kalabalık barınaklardaki çocuklar arasında yayılması için bir reçete oluşturmuştur” denildi.

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HAFTADA BİNE YAKIN VAKA

UNRWA sağlık programı verilerine göre şeritte haftada 800 ila 1000 kişide hepatit tespit ediliyor ve savaşın başladığı 7 Ekim’den bu yana 40 bin vakanın tespit edildi.

UNRWA, Hepatit A virüsünün spesifik bir tedavisi olmadığına dikkat çekerek, “ güçlerinin 6 Mayıs'ta Refah'ta askeri operasyona başlamasından bu yana temel ihtiyaç malzemelerinin getirilmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu arada UNRWA barınakları da dâhil olmak üzere Hepatit A yayılmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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“KORKUNÇ VE İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR”

Şeridi'ndeki UNRWA Sağlık Programı Şefi Dr. Ghada Al-Jadba, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hepatit A salgını savaş sırasında Gazze'de yayılıyor. Yerlerinden edilen aileler aşırı kalabalık kamplarda ve barınaklarda korkunç ve insanlık dışı koşullarda yaşıyor. Temiz su, hijyen kitleri ve uygun atık ve kanalizasyon yönetiminden yoksunlar. Bu kriz, UNRWA sağlık programının hastaların ihtiyaçlarına cevap vermesini son derece zorlaştırmaya devam ediyor” dedi.

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