Gazze'de hamilelerin düşük riski artıyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze'de 11 bin hamile açlıkla karşı karşıya.



Önümüzdeki aylarda 17 bin hamile ve emziren kadının da yetersiz beslendiği için tedavi olmak zorunda kalabileceği uyarısı yapılıyor.



Yetersiz beslenen on binlerce hamile kadının düşük yapma riskinin bulunduğu belirtiliyor.

İSRAİL ABLUKASI HAYATLARI MAHVEDİYOR



Fatima Arfa da 34 yaşında ve 6 aylık hamile. Anemi yani kansızlık onun için büyük bir sorun. Bu durum hamileliğini bile riske sokuyor.



Kansız olmasının nedeniyse yetersiz beslenmesi.



Fatima, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki evini terketmek zorunda kaldı. Yaşları 3 ile 14 arasında değişen 5 çocuğu ve eşiyle birlikte çadırda kalıyor. İsrail sınırlı oranda yardım girişine izin verdiği için hem kendisi hem çocukları yeterli beslenemiyor.

