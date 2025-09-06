Gazze'de hedef yüksek katlı binalar: "Cehennemin kapıları açıldı"

İsrail, Gazze şehrini topyekün işgal etmek için hava saldırılarını yoğunlaştırıyor.



Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından, Gazze kentindeki çok katlı bir binaya ve bitişiğindeki çadırlara saldırı düzenleneceğini duyurdu. Adraee'nin hedef alacaklarını duyurduğu bina Gazze kentinin yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede yer alıyor.



İsrail ordusunun binaya ve çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara şiddetli saldırılar düzenleyeceğini belirten Adraee, Filistinlilerden güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.



"CEHENNEMİN KAPILARI AÇILDI"



İsrail ordusu, dün Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binaya saldırı düzenleyerek yerle bir etmişti. Bombardımanın ardından çevredekilerin panik halinde kaçtığı anlar kameralara yansıdı.



Filistinlilerin sığındığı binanın yakınındaki çadırlar da kullanılamaz hale geldi. Yardımlara erişim sıkıntıları süren Gazzeliler, enkazdan birkaç parça eşyasını kurtarmak için çabaladı.



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.



İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.



NEDEN YÜKSEK KATLI BİNALAR?



İsrail ordusu, yüksek katlı binaların Hamas tarafından gözetleme ve planlama amacıyla kullanıldığını savunuyor. Dün hedef alınan binaya da keskin nişancı yerleştirildiği iddia edildi.