Gazze'de hiçbir yer güvenli değil: Aileler kaçıyor, şehir alevler içinde

İsrail savaş uçakları ve tankları, Gazze kentinin doğu ve kuzey bölgelerini yoğun bombardıman altına aldı.

Binalar ve evler yıkılırken, İsrail yönetimi şehre yönelik geniş çaplı kara harekatı planını sürdürmekte kararlı olduğunu duyurdu.

SÜREKLİ PATLAMA SESLERİ, ALEVLER VE PANİK

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre tanıklar, özellikle Zeytun ve Şucaiyye bölgelerinde gece boyunca kesintisiz patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Sabra semtinde evler ve yollar tank atışlarıyla hedef alındı, kuzeydeki Cibaliye’de birçok bina yerle bir edildi.

Alevler gökyüzünü kaplarken, paniğe kapılan bazı aileler kenti terk etmeye başladı. Ancak birçok kişi ise yerinde kalmayı tercih etti.

Gazeteye konuşan 40 yaşındaki Muhammed, “Eşim ve üç kızımla defalarca evimizi terk etmek zorunda kaldım. Hiçbir yer güvenli değil ama büyük saldırı başlarsa ağır silahlar kullanılacak, riske giremem” sözleriyle durumu anlattı.

İSRAİL'İN PLANI VE SİYASİ TEPKİLER

İsrail, bu ay başında Gazze kentini tamamen kontrol altına almayı hedefleyen genişletilmiş bir harekat planını onayladı. Şehir merkezine kara birliklerinin girmesinin birkaç hafta alabileceği belirtiliyor.

Bu süre zarfında Mısır ve Katar’ın arabuluculuk girişimlerinin yeniden başlaması bekleniyor. Ancak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, “Gazze kenti yıkılacak” diyerek, Hamas’ın silah bırakması ve rehineleri salıvermesi dışında bir seçeneğin olmadığını ileri sürdü.

Hamas ise İsrail’in bu planının, ateşkes konusunda samimi olmadığını gösterdiğini açıkladı.

AÇLIK VE ÖLÜMLER GİDEREK ARTIYOR

BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze’de kıtlığın “tamamen insan eliyle yaratıldığını” belirterek “Artık açlık hızla yayılıyor, ölümler durdurulamaz boyuta ulaşacak” uyarısında bulundu.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, son 24 satte 11 kişi daha açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti. Savaşın başlangıcından bu yana kaydedilen açlık kaynaklı ölümler 300'e çıktı.