Gazze'de ikinci aşama. Hamas sorumluluklarını devrediyor

Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasında geçiş süreci devam ediyor.

Bir Hamas yetkilisi, ABD destekli Filistin teknokrat komitenin Gazze'de kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve grubun sorumluluklarını devretmeye hazır olduğunu söyledi.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması, Gazze'yi yönetecek Filistinli teknokratlardan oluşan bir komitenin atanmasını içeriyor. Bu komite, Gazze'deki iki milyondan fazla Filistinliye kamu hizmeti sunmakla görevlendirilecek.

ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMA RESMEN BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirdi.

Witkoff, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu.

Witkoff, açıklamasında, "Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullandı.