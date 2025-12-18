Gazze'de ikinci aşama için ilk zirve cuma günü

İsrail'in, Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal etmesi ve en az 400 Filistinliyi katletmesine rağmen süreç de devam ediyor.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, arabulucuların ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş planını belirlemek üzere 19 Aralık Cuma günü bir araya geleceğini açıkladı.

Al Sani, Washington ziyareti sırasında konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Katar Başbakanı Al Sani, Washington'da ikinci aşamaya geçiş için çabaları artırmanın önemini görüştüğünü söyledi. Tüm arabulucuların katılımıyla yapılacak toplantı için hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Al Sani, toplantının nerede yapılacağına dair ise bilgi vermedi.

Gazze Şeridi'ni yönetmek üzere bir komitenin mümkün olan en kısa sürede kurulması gerektiğini vurgulayan Al Sani, mevcut durumun anlaşmayı her geçen gün tehlikeye attığı konusunda uyardı. Katar Başbakanı, ülkesinin Gazze Şeridi'nde istikrar gücünün var olmasını desteklediğini ve bu gücün, tarafları birbirinden ayırmak ve anlaşmayı korumak amacıyla görev yapması ve hiçbir tarafı diğerine karşı korumaması veya tehdit etmemesi gerektiğini dile getirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmiş, Trump'ın planı 18 Kasım'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da tasdik edilmişti.

Trump, bir süre önce yaptığı açıklamada, planın ikinci aşamasına kısa bir süre içinde geçileceğini ifade etmiş, plan kapsamında "Gazze Barış Kurulu"nda görev yapacak üyeleri 2026 yılının başında açıklayacaklarını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.