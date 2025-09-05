Gazze'de ilaç bulunamıyor: Kanser, diyabet ve tansiyon hastaları tehlikede

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'de ilaç sıkıntısı büyüyor.



Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta kanser hastalarının kemoterapi seansları durduruldu. Yaralı ve hastalar ihtiyaç duyduğu özel ilaçlardan yoksun kalıyor.



Deyr el-Belah'ta eczane sahibi olan Sami Şahin, onlarca hayati ilacın haftalardır temin edilemediğini söyledi.



Kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil ed-Dakran durumun vahametine dikkat çekiyor.

KRONİK HASTALAR TEHLİKEDE



Gazze'de 300 bin kronik hastanın ilaç sıkıntısı nedeniyle tehdit altında olduğu, bunlardan 6 bin 758'inin ise ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.



Böbrek hastalarının yüzde 41'i tedavi yetersizliğinden, yüzde 52'si kronik hastalıkları için gerekli ilaç yetersizliğinden can verdi. Aynı nedenlerle bin kalp hastası hayatını kaybetti.



Kalp hastası 16 bin kişi dışarıda tedavi için bekliyor. Hastalardan 633'ü Gazze Şeridi dışında tedavi için onay beklerken yaşamını yitirdi.



Bölgede 71 bin 338 hepatit ile yaklaşık 167 bin kronik ishal vakasının görüldüğüne dikkat çekildi. Yılbaşından bu yana bin 116 menenjit vakasına rastlandı.