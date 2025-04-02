Gazze'de insani dram: Un bulamayan fırınlar kepenk indiriyor

Gazze'de bayramda da manzara değişmedi. İsrail ordusunun tahliye emri verdiği Refah'ın bazı bölgelerinden kaçış görüntüleri kameralara yansıdı.

Yerinden edilen Filistinlilerden biri, "Bayramda bu nasıl olabilir. İnsanlar yeni kıyafetler giyerek aileleriyle bayramı kutlarken biz kaçmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.



İsrail'in yardımların girişini engellemesiyle Gazze genelinde gıda sıkıntısı giderek daha fazla hissediliyor.

EKMEK BULMAK GİDEREK ZORLAŞIYOR



Şeridin kuzeyindeki Cibaliye'de Birleşmiş Milletler'in gıda yardımı yapılan merkezinin önünde kuyruklar oluşuyor.



Un ve yakıt bulunamaması nedeniyle Gazze genelinde bazı fırınlar kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Kentte ekmek bulmak giderek daha da zorlaşıyor.