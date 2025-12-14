Gazze'de insani kriz derinleşiyor. 24 saatte 10 kişi öldü

Sık sık ihlal edilen ateşkesin ardından devam eden İsrail ablukası nedeniyle soykırımın sürdüğü Gazze'de bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazze'de, şiddetli yağmurlar nedeniyle son 24 saatte en az 10 kişinin öldüğü bildirildi." ifadesini kullandı.

Binlerce ailenin, ağır kış koşullarında yeterli koruma sağlamayan çadırlarda barındığına işaret eden Ghebreyesus, yetersiz su ve hijyen koşulları nedeniyle grip gibi akut solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra hepatit ve ishal gibi hastalıklarda da artış beklendiğine dikkati çekti.

Gazze'ye bazı malzemelerin girişine izin verilmemesi nedeniyle tıbbi malzeme ulaştırmada zorlandıklarını belirten DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, hayati tıbbi malzemeleri Gazze'ye acilen ulaştırarak, hastalıklara yakalanan kişilerin zamanında tespit edilmesine ve bu kişilerin tedavi olmasına destek sağladıklarını vurguladı.

Gazze'de aşırı yağışlar ve Byron Fırtınası nedeniyle 10-12 Aralık arasında 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.