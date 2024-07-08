Gazze'de insani kriz: "Yardım Refah sınırında haftalardır bekliyor"

Gazze'ye un, su ve çeşitli insani yardımları ulaştırmak için dünyanın dört bir yanından yola çıkan kamyonlar, kavurucu sıcaklar altında Mısır sınırında takılı kalmış durumda. Dokuzuncu ayında devam eden savaşın ortasında insani yardım yüklü kamyonların sınırda bekletilmesi Gazze'de yaşanan krizi daha da derinleştiriyor.Gazzeliler için dış dünyaya açılan bir kapı olan, yardımların ulaştırılmasına ve hastaların tahliyesine olanak tanıyan Refah Sınır Kapısı aylardır kapalı.

Gazze'de insani kriz: "Yardım Refah sınırında haftalardır bekliyor"

'ye gıda ve su yardımı taşıyan ve haftalardır kavurucu sıcak altında Mısır yollarında bekleyen yüzlerce kamyon, 'ye insani yardımı ulaştırabilmek için izin bekliyor.

Gazze'ye un, su ve diğer malları götürmek için yola çıkan kamyonlar Gazze sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Mısır yolunda bekletiliyor. Şoförler, Mısır'ın kavurucu yaz sıcağında haftalardır beklediklerini söylüyorlar.

ile Hamas arasında dokuz aydır devam eden savaşın ardından insani yardım taşıyan kamyonların yollarda bekletilmesi, Gazze'de yaşanan krizi daha da derinleştiriyor. İnsani yardım örgütleri, Gazze'deki kıtlık riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunuyor.

REFAH OPERASYONU İLE KAPANAN SINIR

Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki el-Ariş kentinde mahsur kalan kamyon şoförleri, İsrail'in Mayıs ayında Gazze-Mısır sınırındaki saldırısını genişletmesinden bu yana insani yardım malzemesi ulaştıramadıklarını dile getirdiler.

İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına Mayıs ayında başladı. Gazzeliler için dış dünyaya açılan bir kapı olan, yardımların ulaştırılmasına ve hastaların güvenli yerlere götürülmesine olanak tanıyan Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısı o tarihten bu yana kapalı.

Yardım ve ticari malzemeler diğer kara sınır kapılarından, havadan ve denizden Gazze'ye ulaştırılmaya devam ediyor fakat insani yardım örgütleri ve Batılı diplomatlar malzemelerin ihtiyacın çok altında olduğunu dile getiriyor.

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