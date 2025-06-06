Gazze'de insani yardım krizi: 10 günde 110 kişi öldü

Gazze 'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında yardım merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Refah’taki yardım dağıtım merkezinde sivillere ateş açması sonucu 8 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı belirtildi. Son saldırıyla birlikte, 27 Mayıs'tan bu yana düzenlenen saldırılarda toplamda 110 Filistinlinin öldüğü, 583 kişinin yaralandığı, 9 kişinin ise cesedine ulaşılamadığı aktarıldı.

BAYRAM SABAHI SALDIRILAR DEVAM ETTİ

İsrail ordusu, Kurban Bayramı sabahı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.



Görgü tanıkları, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, sabah saatlerinde İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından eş zamanlı saldırılar düzenlendiğini aktardı.



İsrail ordusu, kentin orta, kuzey ve doğu kesimlerinde de benzer saldırılar gerçekleştirdi.

