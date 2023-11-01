Gazze'de internet erişimi 12 saat aradan sonra başladı

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki internet ve iletişimin tamamen kesilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.



Gazze'deki internet ve iletişim erişiminin İsrail tarafından durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sabit ve mobil telefon hizmetlerinin aşamalı olarak verilmeye başlandığı belirtildi.



Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.



Filistin Telekomünikasyon Şirketi, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hatlarının tamamen kesildiğini duyurmuştu.



İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri 27 Ekim'de de tamamen kesilmişti.



Telekomünikasyon Şirketi, iki gün sonra Gazze'de iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden verildiğini bildirmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin