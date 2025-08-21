İşgal başladı, İsrail ordusu çöküyor: Kimse cephede olmak istemiyor

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞECEK Bu planlar, Gazze 'deki insani kriz ve açlığın daha da kötüleşeceği ve kalan rehinelerin hayatlarının daha da tehlikeye gireceği endişesiyle hem uluslararası hem de ulusal düzeyde artan kınamaları tetikledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Gazze 'ye yönelik bir askeri operasyonun kaçınılmaz olarak yol açacağı can kaybını ve büyük yıkımı önlemek için Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması ve tüm rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması şarttır" açıklamasını yaptı. Aynı zamanda, İsrail makamlarının Batı Şeria'yı bölecek yasadışı yerleşim inşaatlarını genişletme kararının da iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Guterres, "Herhangi bir yerleşim inşaatı uluslararası hukukun ihlalidir" diye ekledi ve E1 projesine atıfta bulundu. İSRAİL'DE PROTESTOLAR İsrailli esirlerin aileleri de Gazze kentini işgal planına karşı çıkarak, esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapılmasını istedi. Netanyahu’ya mektup gönderen İsrailli esirlerin aileleri, "esir takası yapmak için şartların olgunlaştığını" belirterek, işgal yerine anlaşma yapılmasını talep etti. Öte yandan binlerce İsrailli, işgal planına karşı ülkenin sokaklarını protestolarla doldurdu.

HAMAS: BAŞARISIZ OLACAK



Hamas, saldırıların öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi. Açıklamada, söz konusu planın, Gazze Şeridi'nde 22 aydan uzun süredir devam eden soykırımın devamı ve arabulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği belirtildi.



ANKETLER GERÇEĞİ GÖSTERİYOR



CNN International'ın haberine göre Kudüs İbrani Üniversitesi Agam Laboratuvarları tarafından yapılan yeni bir anket, askerlerin yaklaşık yüzde 40'ının hizmet etme motivasyonunda hafif veya önemli ölçüde azalma yaşarken, yüzde 13'ün biraz üzerinde bir kesimin ise motivasyonunda artış yaşadığını ortaya koydu.



Bu bulgular, İsrail ordusunun karşı karşıya olduğu acı gerçeği ortaya koyuyor. Özellikle anketler, ülkenin ezici çoğunluğunun savaşın sona ermesini desteklediğini defalarca gösterdiği için, İsrail ordusu insan gücü konusunda sınırlarla karşılaşabilir.



ASKERLİK MUAFİYETİ TARTIŞMASI



Askeri liderler, zor durumdaki birlikleri desteklemek için hükümetten ultra Ortodoks erkekleri askere almayı talep etti. Ancak ultra Ortodoks topluluğunun büyük çoğunluğu askere gitmeyi reddetti ve onların talebi üzerine hükümet zorunlu askerlik hizmetinden geniş bir muafiyet getirmeye çalışıyor. Bu siyasi tartışmanın savaşın ortasında yaşanması, askerlik yapanların çoğunun öfkesini daha da körükledi.



ÇAĞRILDIĞINDA GELMEYENLERİN SAYISI AÇIKLANMIYOR



Güvenlik kabinesi yeni operasyonu onayladıktan sonra, İsrail'deki küçük bir yedek asker örgütü, askerlere askerlik emirlerini reddetmeleri çağrısını yineledi. Soldiers for Hostages (Rehineler için Askerler), “Çocuklarınız kendi başlarına reddetmeyi bilmiyorlar, çünkü bu zor. Neredeyse imkansız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.



Diğer yedek asker örgütleri ise açıkça reddetmeyi savunmadılar, bu da askerlik yapmama kararının daha çok özel bir karar olduğunu gösteriyor. IDF, çağrıldığında gelmeyen yedek askerlerin sayısını veya yüzdesini yayınlamıyor.



CEPHEYE DÖNMEK İSTEMİYOR



Avshalom Zohar Sal, dört farklı görevde Gazze'de 300 günden fazla hizmet verdi. Son görevi sadece bir ay önce sona erdi ve artık cepheye, özellikle de Gazze Şehri'ndeki bir operasyona geri dönmek istemiyor.



CNN'e konuşan Sal, “Uzun zaman önce sona ermesi gereken bu savaş hakkında hâlâ konuşuyor olmamız beni biraz şok ediyor” dedi. Bir yıl önce ortaya çıkan şüphelerin giderek güçlendiğini ve biriminin diğer üyelerinin de kendisiyle aynı endişeleri paylaştığını söyledi.



“Bence bu karar rehineler için ölüm cezasıdır” diyen Sal, “Hükümet sürekli olarak bu savaşın iki misyonu olduğunu söylüyordu: Rehineleri geri getirmek ve Hamas'ı yenmek. Şimdi ise bize tek bir hedef olduğunu söylüyorlar, ki bence bu hedef ulaşılamaz: Hamas'ı yok etmek. Ve bu bile Hamas'ı yok etmeye yetmez” ifadelerini kullandı.



TEK VAAT: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ



İsrail ordusu, çoğunluğu askere alınmış askerlerden oluşan nispeten küçük bir aktif görev gücüye sahip. Ülkenin şimdiye kadarki en uzun savaşını sürdürmek için İsrail, yedek askerlere güvenmek zorunda. Ancak, özellikle askeri komutanın operasyonun askerleri ve rehineleri tehlikeye atabileceği uyarısından sonra, yeni bir çağrıya yanıt verip Gazze'de tekrar görev yapacakların yüzdesi belli değil.



Askeri sözcü Defrin, dün düzenlediği basın toplantısında bu endişeleri gidermeye çalışarak, IDF'nin rehinelerin hayatlarını korumak için “istihbarat ve diğer birçok yeteneği” kullandığını söyledi. Ancak tek vaat edebildiği, "Rehinelere zarar vermemek için elimizden geleni yapacağız” oldu.