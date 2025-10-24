Gazze'de işkence izi: Cenazelere kimlik tespiti yapılamıyor

Gazze'de İsrail tarafından teslim edilen Filistinlilerin cenazeleri tanınmayacak halde. Üstelik DNA testi de yapılamıyor. Bazılarında işkence izleri de tespit edildi.

İsrail, Hamas'ın verdiği rehine cenazelerine karşılık geçen haftadan beri 195 Filistinlinin cenazesini teslim etti.

FİLİSTİNLİ YETKİLİLERE BİLGİ VERİLMEDİ

İsrailli yetkililer, Filistinli yetkililere, teslim edilen cenazelerin kimlikleri veya nerede öldükleriyle ilgili bilgi vermedi.

İçlerinde İsrail'deki cezaevlerinde ölenlerin yanı sıra cenazesi Gazze'den İsrail'e götürülenler olduğu da belirtiliyor.

Şu ana kadar 52 cenazenin kimliği tespit edilebildi. Geri kalanların kimlik tespiti ise güçlükle yapılıyor.

Yakınlarını tespit etmeye çalışan bir Gazzeli, "Cesetleri nasıl ayırt edeceğimizi bilmiyorum. Hepsi çürümüş ve bozulmuş cesetler. Ayırt edici hiçbir özellikleri yok. İsimlerini veya DNA testlerini talep ediyoruz. Bundan başka bir şey talep etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

CENAZELER TANINMAYACAK HALDE

Cenazelerin tanınmaz halde olduğuna dikkat çekiliyor. İsrail, DNA testlerinin Gazze'ye girişine de izin vermiyor.



Aileleri, fotoğraflarına bakarak cenazeleri teşhis etmeye çalışıyor. İsrail ordusu ise Filistinlilere işkence yapıldığına dair iddiaları reddediyor.

İsrail'in teslim ettiği cenazelerden 57'si Deir El Balah'ta toplu mezara gömüldü. Geri kalanlarıysa kimlik tespiti için Nasır Hastanesi'nde bekletiliyor.