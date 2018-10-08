Gazze ablukasını kırma ulusal hareketi, balıkçılar iskelesinde gösteri düzenledi. Teknelerle denize açılanlar oldu.



İsrail güvenlik güçleri, protestoculara zaman zaman müdahale etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da dikkat çekici bir açıklama geldi.



İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki insani koşulların iyileşmemesi halinde ordunun bölgeye yönelik bir askeri harekata hazırlandığını söyledi.



İsrail Başbakanı Netanyahu, "Gazze'deki huzursuzluğun azalması bizim için arzu edilir bir durumdur. Ancak bunun gerçekleşeceğinden emin değiliz. Dolayısıyla askeri olarak hazırlanıyoruz. Bu boş bir ifade değil" dedi.

