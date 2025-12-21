Gazze'de İsrail saldırılarında hasar gören 22 bina fırtınada çöktü. 18 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının sonucunda yaşanan barınma krizi devam ediyor. Barınma krizi kış aylarında iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Gazze halkı İsrail saldırılarında hasar görmüş oturulamaz olarak nitelendirilen binalara geri dönmeye başladı.

Bölgede birkaç gündür süren fırtına da hasarlı 22 binada çökme yaşandı. Enkaz altında kalan 18 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamada İsrail saldırılarında hedef alınmış ve "oturulamaz" olarak sınıflandırılan binalara geri dönerek yaşamaya başlayan sakinlere, güvenlik ekiplerinin talimatlarına sıkı şekilde uymaları, derhal tahliye olmaları ve hayatlarını korumak için daha güvenli bölgelere taşınmaları çağrısında bulunuldu.