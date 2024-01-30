Gazze'de Kanadalı gazeteci İsrail ordusu tarafından tutuklandı iddiası

Gazze'de kayıp olduğu bildirilen Kanada-Filistin vatandaşı bir gazetecinin tüyler ürpertici son mesajı yayınlandı.



Mansour Shouman, 5 çoculu ailesi ile birlikte 2022'de Kanada'dan Gazze'ye taşınmıştı.



Eşi ve çocukları, 7 Ekim Hamas saldırılarından sonra İsrail ordusunun Gazze'ye işgali başladığında Kanada'ya dönmüş ancak Shouman olanları haberleştirmeye yardımcı olmak için bölgede kalmıştı.

EN SON 21 OCAK'TA GÖRÜLDÜ



Ekibiyle en son 21 Ocak'ta görüşen Shouman'dan o tarihten bu yana haber alınamaması güvenliğinden endişe edilmesine yol açtı.



Shouman'ın internette videolar yayınlamasına yardımcı olan gönüllü Shadi Sakr, gazetecinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde olduğunu ve kendisine bir video gönderdiğini söyledi.



Shouman görüntülerde "Lütfen bu videoya geri dönüş yapın, fazla zamanım yok." ifadelerini kullanıyor.