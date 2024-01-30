Gazze'de Kanadalı gazeteci İsrail ordusu tarafından tutuklandı iddiası

Gazze'de kaybolduğu bildirilen Kanadalı-Filistinli gazetecinin tüyler ürperten son mesajı paylaşıldı. Ailesi 7 Ekim saldırılarından sonra Kanada'ya dönen gazeteci olup bitenleri haberleştirmek için bölgede kalmıştı. 21 Ocak tarihinden beri haber alınamayan gazetecinin İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından tutuklandığı iddia ediliyor.

Gazze'de Kanadalı gazeteci İsrail ordusu tarafından tutuklandı iddiası

Gazze'de kayıp olduğu bildirilen Kanada- vatandaşı bir gazetecinin tüyler ürpertici son mesajı yayınlandı.

Mansour Shouman, 5 çoculu ailesi ile birlikte 2022'de Kanada'dan Gazze'ye taşınmıştı.

Eşi ve çocukları, 7 Ekim Hamas saldırılarından sonra ordusunun Gazze'ye işgali başladığında Kanada'ya dönmüş ancak Shouman olanları haberleştirmeye yardımcı olmak için bölgede kalmıştı.

EN SON 21 OCAK'TA GÖRÜLDÜ

Ekibiyle en son 21 Ocak'ta görüşen Shouman'dan o tarihten bu yana haber alınamaması güvenliğinden endişe edilmesine yol açtı.

Shouman'ın internette videolar yayınlamasına yardımcı olan gönüllü Shadi Sakr, gazetecinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde olduğunu ve kendisine bir video gönderdiğini söyledi.

Shouman görüntülerde "Lütfen bu videoya geri dönüş yapın, fazla zamanım yok." ifadelerini kullanıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü

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AİLESİ HABER BEKLİYOR

Gazeteci Shouman'ın duygusal bir çağrıda bulunan annesi, uluslararası topluma oğlunun bulunmasına yardım etmeleri için yalvaran bir mesaj kaydetti.

Sosyal medya hesabında yayınladığı bir videoda, “Kalbim yanıyor. Onun hakkında bir haber almak istiyorum. Lütfen, eğer aranızdan onun gece gündüz çalışan ekibi hakkında bir şeyler bilen varsa bunları iletin." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL ORDUSU GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

Ortadan kaybolması, Shouman'ın İsrail güçlerinin Gazze'deki Filistinli gazetecileri hedef aldığı ve saldırılarda birçok meslektaşının öldüğü yönündeki endişelerini söylemesinden bir ay sonra gerçekleşti.

Shouman'ın aktif rol aldığı yardım kuruluşlarının çalışanlarından gelen bilgilere göre, gazeteci İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış.

Üç görgü tanığı Shouman'ın Refah'a gitmek üzere Han Yunus'tan ayrılırken İsrail kuvvetleri tarafından götürüldüğünü belirtti.

Shouman'ın kaybolması hem sosyal medyada hem de Kanada sokaklarında öfke ve endişe yarattı.

İsrail ordusu Shouman'ın kaybolmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ordu daha önce gazetecileri hedef aldığını reddetmiş ve Hamas'a karşı savaşta sivilleri korumak için her türlü çabayı gösterdiğini belirtmişti.

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