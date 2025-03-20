Gazze'de karadan işgal: İsrail nokta saldırılara başladı

İsrail ordusunun Hamas ile ateşkesi bozup yeniden hava saldırılarına başlamasının ardından Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda kara işgaline başladığı belirtildi.



İsrail ordusunun Arapça Sözcüsü Avichay Adrae, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin bazı bölgelerden yeniden göç etmesini istedi.



Gazze'yi kuzey-güney hattını ortadan ikiye ayıran Netzarim Koridoru bölgesinde, İsrail birliklerinin "nokta saldırılar" yaptığını duyuran sözcü, Filistinlilere bu noktaya yaklaşmamalarını ve uzaklaşmaları çağrısında bulundu.



Gazze'nin kuzey-güney hattında ilerleyecek Filistinlilerin, sahildeki Raşid Caddesi üzerinde gidebileceği kadedildi.



Öte andan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki tampon bölgede de işgalini genişletiyor. Beyt Lahiye ve Han Yunus'un açıklarındaki alanda da kara işgalini sürdürüyor.

