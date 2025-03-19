Gazze'de katliam: Dün ölenlerin 174'ü çocuk, 89'u kadın

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Sevabite ölenlerden 174'ünün çocuk, 89'unun kadın, 32'sinin yaşlı ve 109'unun erkek olduğunu belgelediklerini ifade etti.

SOYKIRIM SUÇUNU TAMAMLAMA NİYETİ



Hastanelere ulaşan cenazelerin yüzde 73'ünün çocuklar, kadınlar ve yaşlılardan oluştuğunu vurgulayan Sevabite, bu verilerin, "İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım suçunu tamamlama niyetini açıkça ortaya koyduğunu" belirtti.



Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılarda 150 Filistinli çocuğun öldüğünü duyurmuştu.