Gazze'de katliamın otopsi raporu: "Sağlıkçılar başından vurulmuş"

Amerikan yayın organı The New York Times, geçen ay Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla öldürülen 15 sağlık çalışanının 14'üne ait otopsi raporuna ulaştı.



Yaralıları kurtarmak için gönüllü olan sağlıkçıların bazılarının başından bazılarınınsa göğsünden vurulduğu açıklandı.

Kimilerinin ise şarapnel yaralanmasıyla hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPLU MEZARA GÖMÜLDÜLER



Tel es-Sultan'da öldürülen sağlık çalışanlarının toplu şekilde mezara gömüldüğü belirlenmişti. Ardından ambulansları, itfaiye aracı ve bir Birleşmiş Milletler aracı da kullanılamaz hale getirildi.



Rapora göre, çalışanların neredeyse tamamının Sivil Savunma veya Kızıl Haç Örgütü'ne ait üniforma giydikleri doğrulandı.



Hayatını kaybedenlerin birçoğunun birden fazla kez vurulduğu ortaya çıktı.

BELDEN AŞAĞISI KAYIP BULUNDU

Otopsi raporunda yine birçok kişinin uzvunu kaybettiği belirlendi. Bir sağlık çalışanının belden aşağısının olmadığı görüldü.



Kızılay Sözcüsü Nebal Farsakh ise bir sağlık görevlisinin elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunduğunu söylemişti.

The New York Times'ın haberindeki raporda ise böyle bir bilgiye yer verilmedi.

İSRAİL HATASINI KABUL ETTİ



23 Mart'taki olayın ardından İsrail ordusu şüpheli bir şekilde bölgede ışıklarını yakmadan hareket halinde olduklarını iddia etmişti.

Ancak görüntülerin ortaya çıkmasıyla bundan geri adım atılmıştı.



Sonra da sağlık çalışanları arasında Hamas üyelerinin olduğu iddia edilmişti.

