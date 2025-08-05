Gazze'de kefen kalmadı: "Yardım arayan kimse sağ dönmüyor"

Filistinli sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, pazartesi günü Gazze'de İsrail'in açtığı ateş ve hava saldırıları sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında yardım arayan 10 kişi bulunurken, beş kişinin de açlıktan öldüğü belirtildi.



Yardım ararken ölen 10 kişinin, ABD destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'na (GHF) ait yardım noktalarının yakınlarında hayatını kaybettiği bildirildi.

"YA BİR ÇUVAL UNLA YA DA ŞEHİT OLARAK DÖNÜYORLAR"

Birleşmiş Milletler'e göre, GHF'nin Mayıs 2025’te faaliyetlerine başlamasından bu yana binden fazla kişi yardım almaya çalışırken öldürüldü; çoğu, GHF noktaları yakınında İsrail güçlerinin ateşiyle hayatını kaybetti.



Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’nde, İsrail ateşi sonucu bir gün önce yardım ararken öldürülen Filistinlilerin cenazelerini almaya gelen 40 yaşındaki Bilal Thari, "Oraya giden herkes ya bir çuval unla dönüyor ya sedyeyle şehit olarak getiriliyor ya da yaralanıyor. Kimse sağ salim dönmüyor" dedi.

GAZZE'DE KEFEN BİLE YOK



Hastanede bazı cenazeler, İslami definler için özel öneme sahip olan beyaz kefenler tükendiği için desenli battaniyelere sarıldı.

Filistinliler, bunun nedeninin hem İsrail’in sınır kısıtlamaları hem de her gün artan ölümler olduğunu söylüyor.



Bölgedeki çaresiz durumu aktaran Thari, "Biz savaş istemiyoruz, barış istiyoruz, bu sefaletin sona ermesini istiyoruz. Sokaklardayız, hepimiz açız, hepimiz kötü durumdayız, kadınlar sokaklarda, insanca yaşayabileceğimiz hiçbir şey yok. Hayat yok" diye konuştu.



AÇLIKTAN ÖLÜMLER ARTIYOR



Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde beş kişinin daha açlık veya yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu ölümlerle birlikte savaşın başından bu yana açlıktan ölenlerin sayısı 180’e, ölen çocukların sayısı ise 93’e yükseldi.



BM kuruluşları, havadan yapılan gıda yardımlarının yetersiz olduğunu ve İsrail'in kara yoluyla çok daha fazla yardım geçişine izin vermesi gerektiğini vurguluyor.



Filistinli ve BM’li yetkililer, Gazze'nin insani ihtiyaçlarını karşılamak için günde yaklaşık 600 yardım kamyonuna ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu sayı, savaş öncesinde İsrail’in Gazze’ye girmesine izin verdiği yardım miktarına eşit.

