Gazze'de "kimliği belirsiz ceset" krizi: Bibas'ın cansız bedeni İsrail'de

Hamas, krize yol açan cenaze tesliminin ardından Shiri Bibas'ın cansız bedenini Kızılhaç ekiplerine teslim etti.



Ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında, perşembe günü İsrail'e teslim edilen dört esir cenazesinden birinin, söylendiği gibi Shiri Bibas'a ait olmadığı ortaya çıkmıştı.

İsrail Ordu Radyosunun bildirdiğine göre, İsrailli rehine Shiri Bibas'ın cesedinin kimliği tespit edildi. Ailesi de Bibas'ın öldüğünü doğruladı. Bibas'ın iki küçük oğlunun cansız bedeni de perşembe günü Hamas tarafından İsrail'e iade edilmişti.

İsrail ordusu, Kızılhaç'tan teslim aldığı cenazeyi İsrail'e götürdü. Cenaze, kimlik tespiti yapılabilmesi için Tel Aviv'deki Ebu Kebir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüldü.

"İŞGALCİLER BOMBALADI, KARIŞIKLIK OLMUŞ OLABİLİR"

Hamas, iade edilenler arasında annenin cesedinin de bulunduğunu açıklamış, ancak İsrail'in yaptığı incelemeler sonucunda cesedin anneye ait olmadığı açıklanmıştı.



Filistinli grup, konuya ilişkin detaylı inceleme yapılacağını bildirerek "Bir hata veya cenazelerin karışabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz. Ailenin Filistinlilerle kaldığı yerin işgalciler tarafından bombalanması sonucu karışıklık doğmuş olabilir" açıklamasını yapmıştı.

"İSRAİL SORUMLULUKTAN KAÇMAK İÇİN YALAN SÖYLÜYOR"

İsrail Ordu Radyosu'nun açıklamasında, Bibas'ın muhtemelen çocuklarıyla birlikte esir tutulduğu sırada öldürüldüğü belirtildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada örgütün "Bibas ailesini öldürdüğü" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, İsrail ordusunun sorumluluktan kaçmak için bu iddiaları ortaya attığını ifade etti.



Filistinli gruptan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü'nün (Avichai Adraee) iddiaları ve direnişin Bibas ailesini öldürdüğü suçlamaları tamamen yalandan başka bir şey değildir" denildi.



Hamas, Gazze Şeridi'nde "İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esire ait olduğu düşünülen cenazeyi", ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 Şubat'ta Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.



"HÜKÜMETİNİZİN LİDERLERİ ONLARIN ÖLÜMÜNÜ SEÇTİ"

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Bibas ailesinin Gazze'de esir tutulduğu sırada Hamas mensuplarınca öldürüldüğü iddiasında bulunmuştu.

Hamas'tan 20 Şubat'ta yapılan açıklamada, Bibas ailesinin Gazze'de İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybettiği belirtilmişti. Açıklamada, İsrailli esirlerin yakınlarına hitaben, "Evlatlarınızın size canlı dönmesini isterdik ama ordunuzun ve hükümetinizin liderleri, onların geri getirilmesi yerine öldürülmelerini seçti" ifadeleri kullanılmıştı.

