Gazze'de kırılgan ateşkes: Trump tehdit etti, Hamas'tan yanıt gecikmedi

Gazze'de ateşkes anlaşması, tüm kırılganlığıyla yürürlükte.

Geçtiğimiz günlerde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle hafta sonu yapılması beklenen esir takasını ertelediklerini açıkladı.

İSRAİL'DEN TEYAKKUZ EMRİ, TRUMP'TAN TEHDİT

Bu açıklamanın ardından İsrail tarafı, bu kararı bir ihlal olarak görerek orduya teyakkuz emri verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise, Gazze'deki tüm rehinelerin cumartesi öğlene kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı ve kararın İsrail'e ait olduğunu aktardı.

HAMAS'TAN TRUMP'A YANIT

Trump'ın kışkırtıcı yorumlarına Hamas'tan yanıt gecikmedi.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "Trump, anlaşmaya her ikiğ tarafın da uyması gerektiğini hatırlamalı, rehineleri geri almalarının tek yolu bu. Tehdit dilinin hiçbir değeri yok ve sadece işleri zorlaştırır." ifadelerine yer verildi.

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI



ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.



Trump, cumartesi günü öğle vaktine kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.



"Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak." değerlendirmesini yapan Trump, İsrail'in bu konudaki kararı kendilerinin vereceğini belirtti.