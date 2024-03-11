Gazze'de kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsnü Mehna, İsrail'in 5 ayı aşkın süredir bombaladığı ve halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Gazze kenti ve kuzey bölgelerine gelen yardımların çok önemli olduğunu ancak yetersiz kaldığını belirten Mehna, "İnsani krizin korkunç bir şekilde kötüleşmeye devam etmesi halinde Gazze'nin kuzeyinde açlık ve susuzluktan kaynaklı ölümlerin artacağı uyarısında bulunuyoruz" dedi.
Gazze'de savaş başlamadan önce kişi başına düşen su miktarı 90 litre iken bugün bu miktar 2 litreye indi.
Yaşanan susuzluk, İsrail'in altyapı ve belediye tesislerine düzenlediği şiddetli saldırılarda su şebekelerinin ciddi şekilde zarar görmesinden kaynaklanıyor.
İSRAİL ALTYAPIYI TAHRİP EDİYOR
İsrail ordusu 40 su kuyusu, 9 su tankı, 42 bin metre su şebekesi ve farklı çaplarda 500 vanayı imha etti.
Gazze genelinde geri kalan su kuyularını işletmek için de gerekli yakıt bulunamıyor.
Gazze belediyesi geçen kasım ayının başından beri herhangi bir yakıt temin edemedi. Belediyelere, temel hizmetleri verebilmesi için yakıt sağlanması gerektiğini vurguladı.
Şifa Hastanesi'nin çevresi başta olmak üzere Gazze kentinin sokak ve caddelerinde 70 bin ton çöp birikmesi nedeniyle çevre koşullarının "felaket" düzeyinde olduğunu vurgulandı
İsrail ordusu sadece Gazze kentinde 1 milyon metrekarelik yolu yok etti.
İsrail'in yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 27 kişinin "açlık ve susuzluktan" öldüğü açıklanmıştı.
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