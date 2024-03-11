Gazze'de kişi başına düşen su miktarı 90 litreden 2 litreye indi

İSRAİL ALTYAPIYI TAHRİP EDİYOR



İsrail ordusu 40 su kuyusu, 9 su tankı, 42 ​​bin metre su şebekesi ve farklı çaplarda 500 vanayı imha etti.



Gazze genelinde geri kalan su kuyularını işletmek için de gerekli yakıt bulunamıyor.



Gazze belediyesi geçen kasım ayının başından beri herhangi bir yakıt temin edemedi. Belediyelere, temel hizmetleri verebilmesi için yakıt sağlanması gerektiğini vurguladı.



Şifa Hastanesi'nin çevresi başta olmak üzere Gazze kentinin sokak ve caddelerinde 70 bin ton çöp birikmesi nedeniyle çevre koşullarının "felaket" düzeyinde olduğunu vurgulandı



İsrail ordusu sadece Gazze kentinde 1 milyon metrekarelik yolu yok etti.



İsrail'in yardım girişine izin vermeyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 27 kişinin "açlık ve susuzluktan" öldüğü açıklanmıştı.

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