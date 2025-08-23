Gazze'de kıtlık: Açlığın yükü en savunmasızların omuzlarında

Birleşmiş Milletler, Gazze kentindeki yıkıntılarla dolu sokaklarda yaşanan çaresizliği artık resmen “kıtlık” olarak tanımlıyor.

22 aydır süren savaşın ortasında Gazze’de bulunan Filistinli Sivil Toplum Ağı Direktörü Amjad Shawa, “Bunu aylardır söylüyoruz, bunu yaşıyoruz, buna tanıklık ediyoruz. Çok güçsüz, çok hasta ve çok yorgunuz” dedi.

YALNIZCA DÖRT KEZ KITLIK İLAN EDİLDİ

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, kıtlık ilanı için gereken üç eşik değer birden aşıldı. 2004’te kurulan IPC, bugüne kadar yalnızca dört kez kıtlık ilan etti.



Raporda, “Bu kıtlık tamamen insan eliyle yaratıldı, durdurulabilir ve tersine çevrilebilir” denildi. Ateşkes sağlanmaz ve temel gıda ile hizmetler hemen geri getirilmezse ölümlerin “katlanarak artacağı” uyarısı yapıldı.

AÇLIĞIN AĞIRLIĞINI EN SAVUNMASIZLAR ÇEKİYOR

Gazze kentinde 500 ila 800 bin kişinin risk altında olduğu, en çok yaşlıların, çocukların, hastaların ve yalnız kalanların tehlike altında bulunduğu belirtildi.

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan 55 yaşındaki Sabah Antaiz, “Yiyecek alacak param yok, odun bulamıyorum. Sadece sabah biraz, akşam biraz yiyoruz. Kahvaltıda peynir ya da tuzla ekmek… Sebze yok, pişmiş yemek yok” dedi.

Antaiz, 10 aile ferdini hava saldırısında kaybettiğini, hasta kocasıyla hayatta kalmaya çalıştığını anlattı.

50 yaşındaki İbtisam Saleh ise defalarca yerinden edilmesinin ardından bir çadırda yaşıyor. Saleh yaşadığı çaresizliği, “Sadece yardımla gelenle idare ediyoruz. Sıcak altında saatlerce kuyrukta beklerken bir kez bayıldım” ifadeleriyle anlatıyor.

"BİR NÜFUSUN DİRENCİ YOK EDİLDİ"

Bir BM yetkilisi, “Bu nüfusun direnci tamamen yok edildi. Ellerinde hiçbir şey yok. En uç sınırdalar” ifadelerini kullandı.



Kentte çadırlarda ya da harap olmuş binalarda kalan binlerce kişi, sinekler, hastalıklar, çöpler ve yakılan plastikten çıkan boğucu dumanla mücadele ediyor. Son haftalarda artan sıcaklıklar koşulları daha da ağırlaştırıyor.

35 yaşındaki Riham Kraiem, eşi ve 10 çocuğuyla birlikte Gazze Şeridi'nde hayatta kalmaya çalışıyor.

Kraiem verdiği mücadeleyi, “Üç aydır hiçbir yardım almadık. Çocuklarım benden tatlı istiyor ama yapamıyorum. Dün oğlum bir kilo makarna ve konserve domates getirdiğinde sevinçten uçuyordu” ifadeleriyle anlattı.