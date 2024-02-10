Gazze'de kıtlık: İnsanlar hayvan yemi ve pirinçle hayatta kalıyor

TEK BESİN KAYNAĞI PİRİNÇ



Yardım çalışanı yetersiz beslenme vurgusund bulunarak, "Elimizde olan her şey şey aslında altı veya yedi günlük ateşkesten kalmaydı ve Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verilen her türlü yardım tüketildi. Şu anda insanların yemek için bulabildiği tek şey pirinç" dedi.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (Ocha), kuzey Gazze'ye erişimi engellenen yardım misyonlarının sayısında keskin bir artış olduğunu söyledi.



Ekim'den Aralık'a kadar olan dönemde yüzde 14'ü engellenen yardımların sadece Ocak ayında yüzde 56'sına erişim engellendi.

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