Gazze'de neden bu kadar çok gazeteci öldürülüyor?

İsrailli Haaretz gazetesi, Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin dikkat çekici bir görüş yazısı yayınladı.

Hanin Majadli imzasıyla yayınlanan haberde, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenlendiği gün, İsrail'in El Cezire için Gazze'de çalışan genç gazeteci İsmail el-Gul'e de suikast düzenlediği belirtildi.

Yazıda şöyle denildi: "İsmi açıklandıktan sonra El Cezire ve İsrail arasında bir söylem savaşı patlak verdi: Hangisi daha fazlaydı, bir terörist mi yoksa bir gazeteci mi?"

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) Sözcü Birimi'ne göre, "Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ele geçirilen bilgisayarlarından alınan 2021 tarihli bir belge, örgütün askeri kanadındaki binlerce aktivisti listeliyor ve 2021 itibarıyla el-Gul'un Hamas'ın Gazze tugayında mühendis olduğunu doğruluyor."

Katar merkezli El Cezire televizyonu ise birkaç dilde yayınladığı yanıtta, İsrail ordusu ve istihbaratının iddiasının tamamen yanlış olduğunu söyledi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçleri daha önce İsmail'i 18 Mart 2024'te El Şifa Hastanesi'ne düzenledikleri baskın sırasında kaçırmış ve serbest bırakılmadan önce bir süre gözaltında tutmuştu, bu da herhangi bir örgütle bağlantısı olduğu yönündeki sahte iddialarını çürütüyor ve yalanlıyor" denildi.

Majadli'ye göre bu anlatı savaşı, savaşın başlarında uluslararası haber ajanslarında çalışan gazetecilerle ilgili tartışmaları hatırlatıyor.