Gazze'de öldürülen 3 bin Filistinlinin kimliği tespit edildi

Bağımsız bir araştırma grubu, Gazze'de 350 farklı olayda öldürülen yaklaşık 3 bin sivilin kimliğini tespit ederek isimlerini açıkladı. Adı açıklanan 2 bin 993 kurban listesinin en büyük bölümünü bin 129 kişi veya yüzde 37,7'lik oran ile çocuklar oluşturuyor.

Gazze'de öldürülen 3 bin Filistinlinin kimliği tespit edildi

'de savaşın ilk 17 gününde 350 ayrı olayda öldürülen yaklaşık 3 bin Filistinlinin isimleri açıklandı. Bu, askeri harekâtı sırasında öldürülen her sivilin kimliğini tespit etmeyi amaçlayan tatbikatın ilk adımı.

Adı açıklanan 2 bin 993 kurban, 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği 39 binlik toplam ölüm sayısının çok küçük bir kısmını oluşturuyor.

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"NASIL VE NEDEN ÖLDÜKLERİNİ BELİRLEMEK MÜMKÜN"

Araştırma grubu Airwars bu çabanın, devam eden savaş sırasında hayatını kaybedenlerin isimlerinin belirlenmesinin mümkün olduğunu gösterdiğini söylüyor.

Airwars'ın yöneticisi Emily Tripp, "Ordular bize sıklıkla kimin ve nasıl öldürüldüğünü bilmenin imkansız olduğunu söylerler ancak bizim temel amaçlarımızdan biri bunun mümkün olduğunu göstermek. Bizi geride tutan tek şey ekiplerimizin büyüklüğü" diye konuştu.

Airwars, 9 Ekim'de Cebaliye mülteci kampındaki bir pazar yerine tarafından yapıldığı düşünülen hava saldırısında hayatını kaybeden 65 kişinin ismini açıklayabildi. Bu, dokuz aydan uzun süren savaşın ilk iki buçuk haftasında gerçekleşen en ölümcül olaydı.

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7 BİN KİŞİLİK LİSTE İLE TEYİT EDİLDİ

Kaydedilen her ölüm, şu ana kadar araştırma grubu tarafından incelenen 346 belirli olaydan biriyle bağlantılı.

Öldürülenlerin büyük kısmını bin 129 kişi veya yüzde 37,7'lik bir oran ile çocuklar oluştururken, yüzde 28,4'ü erkek ve yüzde 23,5'i kadındı. Geri kalanların yaşları bilinmiyordu ve bu nedenle kesin olarak kategorize edilemedi.

Grup ayrıca, elde ettiği kurban isimlerinin yaklaşık yüzde 75'inin doğruluğunu, 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından Ekim ayı sonlarında yayımlanan 7 bin isimlik bir listeyle çapraz referanslama yoluyla teyit etti.

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