Gazze'de öldürülen BM çalışanlarının çoğu "görev dışındayken" öldü

Gazze'de Orta Doğu tarihindeki diğer çatışmalardan daha fazla BM yardım çalışanı öldürüldü ve ölü sayısı İsrail'in "kasıtlı olarak personeli hedef aldığı" yönünde suçlamalara yol açtı.



UNRWA'nın paylaştığı kayıp verileri, 7 Ekim ile 4 Ocak arasında kaydedilen 150 ölümü kapsıyor.



5 ve 20 Aralık'ta öldürüldüklerinde sadece iki BM personeli "görevdeydi".



Geriye kalan 148 çalışan, genellikle evde ve aile üyelerinin yanındayken "iş dışında" öldürüldü.



Verilere göre erkekler toplam ölümlerin yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. BM'nin Gazze'deki 13 bin kişilik işgücünün yüzde 59'unu kadınlar oluşturduğundan bu durum beklenenin dışında.

UNRWA, ay sonunda çalışmalarını tamamen durduracak Haberi Görüntüle SAVAŞIN İLK 20 GÜNÜNDE 73 BM ÇALIŞANI ÖLDÜ



Analiz aynı zamanda 7 Ekim saldırılarını takip eden üç haftanın UNRWA çalışanları için açık ara en tehlikeli dönem olduğunu, savaşın ilk 20 gününde 73 kişinin hava saldırılarında öldürüldüğünü gösteriyor.



Gazze'de daha önceki çatışmalarda, yerel UNRWA personelinin yaşadığı binaların çatıları, bölgeye gelecek saldırılara karşı uyarmak amacıyla atıl top mermileri veya bombalarla vurulmuştu.



Mevcut savaşta, yerleşim yerlerinde yaşayan uluslararası çalışanlara uyarılar verilmeye devam edildi ancak "yerel işçilere" evlerinde uyarı yapılmadı.



Politikadaki bu değişiklik muhtemelen UNRWA personelinin büyük çoğunluğunun neden “görev dışındayken” öldüğünü açıklıyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin