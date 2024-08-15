Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 40 bini geçti

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı en az 40 bin 5'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 92 bin 401 olarak açıklandı.

Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 40 bini geçti

Sağlık Bakanlığı, 'de 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini aştığını duyurdu.

Bakanlık bugün son verileri açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 40 bin 5 Filistinliyi öldürdüğünü ve 92 bin 401 Filistinli'yi yaraladığını bildirdi.

Son 24 saat içinde ise toplam 40 Filistinli öldürüldü ve 107 Filistinli yaralandı.

Öte yandan srail ordusu bu sabahi işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentini hedef aldı.

Balata mülteci kampına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda iki Filistinli öldü, dördü ise yaralandı.

Yerel kaynaklar, öldürülen iki Filistinlinin kimliklerini mülteci kampından Ahmad Sheikh-Khalil ve Wael Masheh olarak verdi.

Kızılay Derneği, İsrail güçlerinin, yaralıları hastaneye taşıyan ambulansların hareketini engellediğini bildirdi.

İsrail güçleri 7 Ekim'de Gazze'de çatışmaların başlamasından bu yana Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenli baskınlar düzenliyor.

Filistinliler ayrıca İsrailli yerleşimcilerin şiddetli saldırılarına da maruz kaldı.

Sağlık Bakanlığı'na göre o tarihten bu yana işgal altındaki topraklarda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu en az 632 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli de yaralandı.

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