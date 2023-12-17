Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 92 oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, İsrail'in son iki gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Rami Bedir ve Asım Kemal Musa'nın öldürüldüğü belirtildi.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.



İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız olduğu aktarıldı.



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