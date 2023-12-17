Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 92 oldu

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 92 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 92 oldu
Gazze'de öldürülen Al Jazeera kameramanı Sami Ebu Dakka'nın cenazesi (Gazze/16 Aralık 2023 , Reuters)

'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 'in son iki gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Rami Bedir ve Asım Kemal Musa'nın öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de gazetecileri " anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız olduğu aktarıldı.

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