Gazze'de ölü sayısı 15 bini geçti

İsrail saldırılarında 103 hükümet tesisinin yıkıldığı, 266 okulun hedef alındığı ve bunlardan 67'sinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.



Açıklamada, İsrail'in saldırılarıyla 88 camiyi tamamen yıktığı, 174'üne zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef aldığı belirtildi.



Gazze Şeridi'nde 48 günde İsrail'in yaklaşık 50 bin konutu tamamen yıktığı, 240 bin konuta da zarar verdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu sayının Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ına denk geldiğinin altı çizildi.



Açıklamada, Gazze'de geçici ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, İsrail'in neden olduğu yıkımın büyüklüğünün daha açık bir şekilde ortaya çıktığı hatırlatıldı.



Gazze Şeridi'nde sağlık sektöründeki ciddi tehlikenin devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle 26 hastane, 55 sağlık merkezi ve 56 ambulansın hizmet dışı kaldığı kaydedildi.



Özellikle Gazze kenti ve kuzey bölgeler başta olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık hizmetlerini çökertmek için hastaneleri kasıtlı bir şekilde hedef aldığı ifade edildi.



İsrail'in Gazze'deki sağlık sektörüne ilişkin ihlallerine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletlerin sorumluluğundaki bir grupla beraberken Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'nin İsrail güçlerince alıkonulduğu hatırlatıldı.



Geçici ateşkes süresince Gazze'de İsrail'in zarar verdiği hastanelerin acil bir şekilde onarılması ve enkaz altında kalan cenazelerin çıkarılması için gerekli teçhizatın sağlanması çağrısında bulunuldu.



Bölgeye yakıt girişinin önemine değinilen açıklamada, özellikle Gazze kenti ve kuzeyde yaklaşık 800 bin Filistinlinin zor şartlar altında hayatta kalmaya çalıştıkları belirtildi.



İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.



Gazze’deki hükümet, geçici ateşkes öncesi yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk 14 bin 854 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.



HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün geçici ateşkes olmasına ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.



Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.



İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.



Katar, bu akşam saatlerinde, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.