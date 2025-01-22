Gazze'de ölü sayısı 47 bin 161'e yükseldi: Enkazlardan cesetler çıkmaya devam ediyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 4. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.



Son 24 saatte hastanelere 54 kişinin cansız bedeni ile 19 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 53'ünün enkaz altından çıkarıldığı, 1 kişinin de daha önceki saldırılarda aldığı yara nedeniyle öldüğü belirtildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 161'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 166'ya çıktı.



Sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü; hala enkaz altında ve yol kenarlarında cansız bedenler olduğu ifade edildi.



Bakanlık tarafından dün yapılan açıklamada, son 24 saatte hastanelere 72 kişinin cansız bedenin ulaştığı, bunlardan 68'inin enkaz altından çıkarılanlar olduğu ifade edilmişti.