Gazze'de ölüm tuzağı: İsrail'in yardım dağıtım noktası

Gazze’nin orta ve güney kesimlerinde insani yardım bekleyen en az 46 kişi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.



Birleşmiş Milletler yetkilileri, ABD ve İsrail destekli gıda dağıtım sistemini sert şekilde eleştirerek, bu sistemi “iğrenç” ve “ölüm tuzağı” olarak tanımladı.



İsrail’in İran’a saldırmasının ardından bu tür ölümcül olaylar neredeyse günlük hale gelirken, Gazze dışında kamuoyunun dikkatinden büyük ölçüde uzak kaldı.

YARDIM NOKTASINA TOPLANAN SİVİLLERİ VURUYORLAR



Gazze İnsani Vakfı’nın (GHF) Mayıs ayı sonunda faaliyete geçmesinden bu yana, İsrail ateşi veya bombardımanı sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 410’u aştığı bildirildi.



Oğlunun yardım almak için yola çıktığı sırada vurularak ağır yaralandığını belirten Gazzeli bir anne, “Çocuklarımızın hayatı neden bu kadar değersiz? Oğlum, sadece biraz un alıp kardeşlerini doyurmak istiyordu. Şimdi yoğun bakımda” dedi.



Nuseyrat’taki el-Avde Hastanesi’nden gelen görüntülerde, kurşun yaralarıyla hastaneye taşınan genç erkeklerin acı içinde kıvrandığı ve çoğunun kanlar içinde olduğu görülüyor. Tüm yatakların kısa sürede dolduğu, bazı yaralıların ise yerde tedavi edilmeye çalışıldığı bildirildi.

ORDU VURUYOR, YARDIM KURULUŞU YALANLIYOR

Tanıklara göre binlerce kişi, İsrail kontrolündeki yardım noktalarından birinde toplanmış, ardından İsrail askerlerinin ateşiyle karşı karşıya kalmıştı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili açıklamasında, “Netzarim Koridoru yakınında bir toplanma tespit edildi. Olayda IDF ateşi sonucu yaralananlar olduğuna dair raporlar var. Detaylar inceleniyor” ifadelerini kullandı.



Ancak Gazze İnsani Vakfı, sabah saatlerinde “yardım noktalarında herhangi bir olay yaşanmadığını” duyurdu.