Gazze'de ölüm tuzağı: İsrail'in yardım dağıtım noktası
Gazze'de yardım bekleyen siviller neredeyse her gün İsrail ateşinin hedefi haline geliyor. Birleşmiş Milletler, ABD ve İsrail destekli tartışmalı yardım sistemini “ölüm tuzağı” olarak tanımlıyor.
Gazze’nin orta ve güney kesimlerinde insani yardım bekleyen en az 46 kişi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, ABD ve İsrail destekli gıda dağıtım sistemini sert şekilde eleştirerek, bu sistemi “iğrenç” ve “ölüm tuzağı” olarak tanımladı.
İsrail’in İran’a saldırmasının ardından bu tür ölümcül olaylar neredeyse günlük hale gelirken, Gazze dışında kamuoyunun dikkatinden büyük ölçüde uzak kaldı.
YARDIM NOKTASINA TOPLANAN SİVİLLERİ VURUYORLAR
Gazze İnsani Vakfı’nın (GHF) Mayıs ayı sonunda faaliyete geçmesinden bu yana, İsrail ateşi veya bombardımanı sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 410’u aştığı bildirildi.
Oğlunun yardım almak için yola çıktığı sırada vurularak ağır yaralandığını belirten Gazzeli bir anne, “Çocuklarımızın hayatı neden bu kadar değersiz? Oğlum, sadece biraz un alıp kardeşlerini doyurmak istiyordu. Şimdi yoğun bakımda” dedi.
Nuseyrat’taki el-Avde Hastanesi’nden gelen görüntülerde, kurşun yaralarıyla hastaneye taşınan genç erkeklerin acı içinde kıvrandığı ve çoğunun kanlar içinde olduğu görülüyor. Tüm yatakların kısa sürede dolduğu, bazı yaralıların ise yerde tedavi edilmeye çalışıldığı bildirildi.
ORDU VURUYOR, YARDIM KURULUŞU YALANLIYOR
Tanıklara göre binlerce kişi, İsrail kontrolündeki yardım noktalarından birinde toplanmış, ardından İsrail askerlerinin ateşiyle karşı karşıya kalmıştı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili açıklamasında, “Netzarim Koridoru yakınında bir toplanma tespit edildi. Olayda IDF ateşi sonucu yaralananlar olduğuna dair raporlar var. Detaylar inceleniyor” ifadelerini kullandı.
Ancak Gazze İnsani Vakfı, sabah saatlerinde “yardım noktalarında herhangi bir olay yaşanmadığını” duyurdu.
DAĞITIMA DAKİKALAR KALA ATEŞ AÇILDI
Salı sabahı Gazze’nin güneyindeki başka bir yardım noktasında ise en az 25 kişi daha öldü.
BBC’ye konuşan görgü tanığı Hatem Ebu Rjileh, sabah 05.00’te Refah’ın kuzeyindeki yardım noktasına gittiğini ve dağıtımın başlamasına dakikalar kala İsrail tanklarının hiçbir uyarı yapmadan ateş açtığını söyledi.
Görgü tanığı, “Ateş doğrudan sivilleri hedef aldı. Her yer kan oldu. 30’dan fazla kişi kurtarılamayacak şekilde yaralanmış olabilir. Sadece yakınımızı alıp kaçabildik” ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Refah’taki yardım noktasında yaşandığı iddia edilen olaydan haberdar değiliz” ifadelerini kullandı.
İSRAİL'İN TARTIŞMALI "YARDIM" KURULUŞU
İsrail, bir ay önce Gazze’ye yönelik tam ablukayı hafifletti. Ardından GHF'nin faaliyetleri başladı. Vakıf, o tarihten bu yana 41 milyon öğün yemek dağıttığını açıkladı.
Her ne kadar GHF özel bir kuruluş olarak sınıflansa da, şeffaf olmayan finansmanı ve ABD ile İsrail desteği nedeniyle tartışma konusu. Vakıf, silahlı özel güvenlik personeliyle çalışıyor.
BM İŞ BİRLİĞİNİ REDDEDİYOR
BM ve önde gelen insani yardım kuruluşları, GHF ile iş birliği yapmayı reddediyor. Kuruluşu, İsrail’in Hamas’a karşı yürüttüğü 20 aylık savaşta siyasi hedeflerine hizmet etmekle ve insani ilkeleri ihlal etmekle suçluyorlar.
İsrail ise GHF’yi, Gazze’de Hamas’ın kalan etkisini kırmayı amaçlayan yeni yardım planının kilit unsuru olarak görüyor.
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