Gazze'de rehine krizi: "Kimliği belirsiz ceset verdiler"

Hamas, rehine ve mahkum takası kapsamında dün 4 rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.



Cenazelerden üçünün kimlikleri, anne Shiri Bibas ve bebekleri Ariel ve Kfir olarak açıklanmıştı.



İsrail ordusu, bebeklerin cenazelerinin kimliklerinin doğrulandığını duyurdu. Ölüm tarihi ise 2023 yılının kasım ayı olarak belirtildi.

ANNE BİBAS'IN DNA'SI İLE UYUŞMUYOR



Ancak Hamas'ın gönderdiği diğer cesedin anne Shiri Bibas'ın DNA örnekleriyle uyuşmadığı açıklandı.



Ordu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimlik belirleme sürecinde, alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi ve başka bir rehineyle eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset" ifadelerini kullandı.



Hamas'ın bu şekilde anlaşmayı ihlal ettiği vurgulandı. Yetkililer, yarın bırakılması planlanan 6 rehinenin takvime uygun bir şekilde iade edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

