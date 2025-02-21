Gazze'de rehine krizi: "Kimliği belirsiz ceset verdiler"
Hamas, rehine ve mahkum takası anlaşması kapsamında dün 4 rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığını öne sürerek bunun ateşkes anlaşmasının "son derece ciddi bir ihlali" olduğunu söyledi. Ordu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise iddia edilen ihlal nedeniyle "Hamas'a bedel ödeteceğini" söyledi.
Hamas, rehine ve mahkum takası kapsamında dün 4 rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.
Cenazelerden üçünün kimlikleri, anne Shiri Bibas ve bebekleri Ariel ve Kfir olarak açıklanmıştı.
İsrail ordusu, bebeklerin cenazelerinin kimliklerinin doğrulandığını duyurdu. Ölüm tarihi ise 2023 yılının kasım ayı olarak belirtildi.
ANNE BİBAS'IN DNA'SI İLE UYUŞMUYOR
Ancak Hamas'ın gönderdiği diğer cesedin anne Shiri Bibas'ın DNA örnekleriyle uyuşmadığı açıklandı.
Ordu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kimlik belirleme sürecinde, alınan cesetlerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi ve başka bir rehineyle eşleşme bulunamadı. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset" ifadelerini kullandı.
Hamas'ın bu şekilde anlaşmayı ihlal ettiği vurgulandı. Yetkililer, yarın bırakılması planlanan 6 rehinenin takvime uygun bir şekilde iade edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.
NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada İsrail'in, rehine Shiri Bibas'ın cenazesini "anlaşmaya uygun olarak serbest bırakmadığı için Hamas'a bedel ödeteceğini" söyledi.
Netanyahu video açıklamasında, “Shiri'yi hem canlı hem de ölü tüm rehinelerimizle birlikte eve getirmek için kararlılıkla hareket edeceğiz ve Hamas'ın anlaşmanın ihlalinin bedelini tam olarak ödemesini sağlayacağız” dedi.
YARIN İLK AŞAMANIN SON TAKASI YAPILACAK
Hamas ile İsrail arasında yarın rehine ve mahkum takasının ilk aşamasında belirlenen son takas yapılacak.
Hamas'ın elindeki 6 rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki çok sayıda Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşacak.
Ateşkes ve takası içeren anlaşmanın ikinci aşamasıysa belirsizliğini koruyor.
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