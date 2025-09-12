Gazze'de sağlık felaketi: Yataklarını bile evden getiriyorlar

Uluslararası sağlık hakkı örgütü Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nde insani ve tıbbi açıdan hayal edilebilecek en kötü duruma ulaştıklarını açıkladı.

MSF'nin Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ndeki Tıbbi Faaliyetler Yöneticisi Ahmad Ebu Warda, "Gazze Şeridi'ndeki sağlık durumu felaket" dedi. Warda, hala kısmi hizmet verebilen tüm hastanelerin, büyük hasta sayıları, boşluklar ve malzeme eksikliğine uyum sağlamakta zorlandığını sözlerine ekledi.

"Hastalar her yerde, koridorlarda ve yerde, hastane yatakları bile olmadan. Hastalar, hastanelere yatırılmak ve hizmet alabilmek için kendi yataklarını bile evlerinden getirmek zorundalar" diyen Warda, tüm hastanelerinin kapasitelerinin çok üstünde hastayı ağırladığını ifade etti.

Ayrıca kronik hastaları ilaçlarını almakta zorluk çektiğini anlattı ve "Her gün bir öncekinden daha kötü" diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastane olan Nasır'ın, kapasitesinin 3-4 katı fazla hastayı kabul ettiğini dile getirdi.

İSRAİL'İN HEDEFİ YÜKSEK BİNALAR

Diğer yandan İsrail Gazze Şeridi'nde bombardımanlarını sürdürüyor. Ordu, işgal planının hayata geçirildiği Gazze Şehri'ndeki yüksek binaları yıkarak, bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı mahalleleri yerle bir ediyor.

Filistin Sivil Savunma, İsrail güçlerinin şehre saldırılarını sürdürmesi ve zorla yerinden edilme dalgasının ortasında, son haftalarda en az 50 çok katlı binanın yıkıldığını açıkladı. El Cezire'nin bildirdiğine göre bazı mahalleler neredeyse tamamen yıkıldı. Sadece Gazze Şehrinin Zeytun bölgesinde, ağustos başından bu yana 1.500'den fazla ev ve bina yıkıldı ve bölgenin bazı kısımlarında ayakta kalan bina kalmadı.

İsrail, Hamas'ın bu binalarda gözcü bulundurduğunu iddia ediyor.

ABD: DEMOKRAT SENATÖRLERDEN "ETNİK TEMİZLİK" MESAJI

İsrail'in en büyük askeri ve siyasi destekçisi ABD'de ise Demokrat senatörler, Gazze'deki duruma ilişkin gözlemlerini aktardı. Senatörler Chris Van Hollen ve Jeff Merkley, bölgede geçirdikleri süre zarfında İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri etnik olarak temizleme planı yürüttüğüne karar verdiklerini ve ABD'nin bu stratejiye ortak olmaktan vazgeçmesini istediklerini açıkladı.

Milletvekilleri, 21 sayfalık bir rapor yayınlayarak, bölgede geçirdikleri zamanın kendilerini “Netanyahu hükümetinin Gazze'deki savaşının Hamas'ı hedef almaktan çok daha öteye geçerek, Filistinlilerin hayatını sürdürülemez hale getirmek amacıyla onlara toplu ceza uyguladığı” kaçınılmaz sonucuna ulaştırdığını söylediler.

Raporda, İsrail'in insani yardımların ulaştırılmasına yönelik devam eden kısıtlamaları, yarısından fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 63 binden fazla Filistinliyi öldürmesi ve Gazze nüfusunun yüzde 90'ının toplu olarak yerinden edilmesi belirtiliyor.