Gazze'de sağlık sistemi çöküyor: Nasır Hastanesi işgal altında

İSRAİLLİ REHİNELER HASTANEDE TUTULUYORDU İDDİASI



"Bölgede tutuklanan teröristlerin" sorgularında ve serbest bırakılan rehinelerin ifadelerinde ortaya çıkan ayrıntılara göre "kaçırılan İsraillilerin hastane yerleşkesinde tutulduğu" iddia edildi.



Hamas bu iddiaları yalanlarken hastane baskınına katılan İsrail özel kuvvetleri henüz İsraillilerin burada tutulduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı.



Hastanedeki bir hemşire, operasyon sırasında "çok sayıda köpeğin" hastane içerisine salındığını söyledi.



Nasır'ın yöneticisi Nahed Abu-Teima, "kompleks çevresinde" birkaç saat boyunca "şiddetli bombardıman ve şiddetli patlamalar" yaşandığını söyledi.



İsrail ordusu, Gazze'de doğum servisini bastı Haberi Görüntüle HASTANE YETKİLİLERİNDEN KURTARMA ÇAĞRISI



Tesiste kalan hastaların kritik yaralanmalarla koğuşlara yığıldığı belirtildi. Hastane yetkilileri BM ile Kızıl Haç'a hastaları ve personeli "kurtarmaları" için çağrıda bulundu.



Nasır, Gazze'de halen faaliyet gösteren az sayıdaki hastaneden biri ve günlerdir İsrail ordusu ile Hamas arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.



İsrail ordusu, Nasır Hastanesi personeline hastaların ve personelin ayrılmak zorunda olmadığı ve sağlık görevlilerinin Gazzeli hastaları tedavi etmeye devam edebilecekleri konusunda güvence verdiğini söyledi.



Gazze'de Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığının sözcüsü Dr. Eşref el-Quadra, İsrail askerlerinin hastane yönetimini "yoğun bakımdaki hastaları tıbbi ekipman olmadan tutmaya" zorladığını söyleyerek güvence verildi açıklamasını reddetti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin