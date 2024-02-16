Gazze'de sağlık sistemi çöküyor: Nasır Hastanesi işgal altında

İsrail ordusu, güney Gazze'deki en önemli hastane olan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen baskın sırasında personel ve hastalar tahliyeye zorlanırken düzinelerce "terör şüphelisi" Hamas üyesini yakaladığını iddia etti. Hamas İsrail'in hastanede rehine tuttuklarına yönelik iddialarını yalanladı. Dünya Sağlık Örgütü bombardıman altındaki hastanedeki koşullar konusunda uyarıda bulunarak hastaneyi Gazze'de "sağlık sisteminin bel kemiği" olarak tanımladı.

Gazze'de sağlık sistemi çöküyor: Nasır Hastanesi işgal altında

, Han Yunus'taki Nasır hastanesinde "kesin ve sınırlı bir operasyon" başlattığını belirterek, Hamas'ın hastanede rehin tuttuğuna dair istihbarat aldıklarını belirtti. Hamas iddiayı "yalan" olarak nitelendirerek reddetti.

Hastane müdürü, işgal altındaki hastanein içerisindeki koşulların "felaket ve çok tehlikeli" olduğunu söyledi.

Savunma Kuvvetleri baş sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, yakalananlar arasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıya katılanlardan birinin, bir rehineyi 'ye götüren "Hamas ambulans şoförü"nün ve silahlı kuvvetlerden birinin bulunduğunu söyledi.

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni kışlaya çeviriyor

İsrail ordusu Nasır Hastanesi'ni kışlaya çeviriyor

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İSRAİLLİ REHİNELER HASTANEDE TUTULUYORDU İDDİASI

"Bölgede tutuklanan teröristlerin" sorgularında ve serbest bırakılan rehinelerin ifadelerinde ortaya çıkan ayrıntılara göre "kaçırılan İsraillilerin hastane yerleşkesinde tutulduğu" iddia edildi. 

Hamas bu iddiaları yalanlarken hastane baskınına katılan İsrail özel kuvvetleri henüz İsraillilerin burada tutulduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı.

Hastanedeki bir hemşire, operasyon sırasında "çok sayıda köpeğin" hastane içerisine salındığını söyledi.

Nasır'ın yöneticisi Nahed Abu-Teima, "kompleks çevresinde" birkaç saat boyunca "şiddetli bombardıman ve şiddetli patlamalar" yaşandığını söyledi.

İsrail ordusu, Gazze'de doğum servisini bastı

İsrail ordusu, Gazze'de doğum servisini bastı

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HASTANE YETKİLİLERİNDEN KURTARMA ÇAĞRISI

Tesiste kalan hastaların kritik yaralanmalarla koğuşlara yığıldığı belirtildi. Hastane yetkilileri BM ile Kızıl Haç'a hastaları ve personeli "kurtarmaları" için çağrıda bulundu.

Nasır, Gazze'de halen faaliyet gösteren az sayıdaki hastaneden biri ve günlerdir İsrail ordusu ile Hamas arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesi personeline hastaların ve personelin ayrılmak zorunda olmadığı ve sağlık görevlilerinin Gazzeli hastaları tedavi etmeye devam edebilecekleri konusunda güvence verdiğini söyledi.

Gazze'de Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığının sözcüsü Dr. Eşref el-Quadra, İsrail askerlerinin hastane yönetimini "yoğun bakımdaki hastaları tıbbi ekipman olmadan tutmaya" zorladığını söyleyerek güvence verildi açıklamasını reddetti.

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