Gazze'de saldırıların 271. günü: Can kaybı 37 bin 953 yükseldi

İsrail'in 271 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 953'e çıktı. Son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

Gazze'de saldırıların 271. günü: Can kaybı 37 bin 953 yükseldi

İsrail'in 271 gündür saldırılarını sürdürdüğü 'de can kaybı 37 bin 953'e çıktı. Son 24 saatte 'ye düzenlediği saldırılarda 28 kişi öldü, 125 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 37 bin 953'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 271 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 125 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 953'e, yaralananların sayısının da 87 bin 266'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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