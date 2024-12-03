Gazze'de savaşın ertesi günü: "Hamas ve Filistin yönetiminden ortaklık iddiası"

Londra merkezli Al-Araby Al-Jadeed haber sitesinde, Hamas ve Filistin yönetiminin savaşın ardından Gazze Şeridi'ni yönetecek ortak bir komite kurma konusunda bir belge imzaladığı iddia edildi.

Söz konusu belgede Batı Şeria ve Gazze'yi tek bir siyasi oluşum altında birleştirmeyi amaçlayan altı taahhüt yer alıyor.

Sitede yer alan habere göre Filistin hükümetinin denetimi altında olacak komitede 10-15 önde gelen isim yer alacak. Komite, sağlık, ekonomi, tarım alanları ve kritik altyapıyı denetlemekten sorumlu olacak.

Komitenin, genel seçimler yapılıncaya kadar veya ulusal düzeyde mutabakata varılan başka bir formül kabul edilene kadar çalışmalarını sürdürmeye devam etmesine karar verildi.

Belgeye göre komitenin çalışmaları, Mısır'ın başkenti Kahire'de tüm Filistinli grupların bir araya gelerek nihai bir anlaşmaya varmasının ardından başlayacak.

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, dün Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü yöneten El Fetih ile Hamas heyetlerinin Mısır'da bir araya geldiğini ve savaş sonrası Gazze Şeridi'nin yönetimini görüştüğünü açıklamıştı.