Gazze'de savaşmayı reddeden İsrail askerine hapis cezası

İsrail'de bir askeri mahkeme, yedek asker olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana 270 günlük görev süresini doldurmasına rağmen Gazze'deki savaşa karşı çıkması sebebiyle göreve gitmeyi reddeden Yüzbaşı Ron Weiner'e 25 gün hapis cezası verdi.



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gazze'de savaşmayı reddetmesi sebebiyle geçen hafta 20 günlük hapis verilen Weiner cezaevine gönderildi.



Yargı sürecindeki "teknik bir aksaklıktan dolayı" Weiner, 24 saatten kısa bir sürede serbest bırakıldı ve davası yeniden görüldü.



Gazetenin haberinde, Weiner'in Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin, bedeli savaşı durdurmak olsa bile geri getirilmesini talep eden hareketin önde gelen aktivistlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

